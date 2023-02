La lucha libre es muy popular, pero en México es algo más allá de deporte o espectáculo, pues es parte de la cultura popular del país; por lo que la empresa Mucha Lucha Atlanta (MLA) decidió llevar este deporte a la costa este de Estados Unidos, para que cientos de personas originarias del vecino del sur y otros lados pudieran disfrutarla tal como en esa zona.

Podría interesarte: Cinco estrellas de la lucha libre que no sabías que nacieron en Carolina del Norte

Ricardo Ordaz, originario de Ciudad Juárez, es hijo de un luchador de la época de los 1980 que era conocido como Richie Boy, quien le inculcó el amor por este deporte, por lo cual le entró la cosquilla de convertirse en promotor.

Junto a su familia, Ricardo llegó muy joven a Estados Unidos, ya de grande, un hecho fortuito hizo que se reconectara con la lucha libre.

"En el 2013 yo trabajaba como locutor de una radio aquí en Atlanta, una radio género regional mexicano. Estábamos haciendo lo que le llaman un control remoto para el Circo Hermanos Vázquez que estaban de gira en Estados Unidos. Pero también había un grupo de luchadores que llegaron por separado, ellos andaban de gira y llegaron al estado, pero el promotor local se desapareció y no les contestaba el teléfono". Comentó Ricardo sobre cómo se reencontró con la lucha libre.

Los luchadores le pidieron ayuda para poder promocionar el evento, pues finalmente si no lo hacían, iba a ser dinero perdido para ellos, por lo que decidieron realizarlo aún sin el promotor.

"Entonces se me acerca el promotor (que los traía de México) me dice, 'oye, me puedes hacer un favor, traigo un grupo de luchadores. Este promotor no nos contesta, se nos desapareció'. Quería que anunciara la función en la radio. Pero no puede, porque ese espacio estaba siendo pagado por el circo. Entonces lo puse en mis redes sociales, hablé con mi papá y lo comenté".

Miles de aficionados asisten a los eventos de la empresa (Foto: MLA)

Regresa el gusto por la lucha libre

Tras ir a la función y platicaron con los luchadores, varios originarios de Juárez y que conocían a su papá, volvieron a entrar las ganas de hacer algo con este deporte.

"Nosotros no sabíamos del deslindado completamente de la lucha libre desde el 96 aproximadamente y 20 años después se nos da esa oportunidad una vez más a empezar a conectarnos. Es así que decido hacer una función con gente del CMLL como Dragón Rojo, Niebla Roja, Extreme Tiger y Cassandro (entre otros)". Comentó Ordaz, quien llamó a luchadores famosos de México.

Los nombres mencionados son de luchadores estrellas en México, por lo cual mucha gente no creía posible que fueran a ir a Atlanta, pues ese tiempo, pocos promotores hacían funciones con mexicanos y la mayoría lo hacían en lugares como California o donde hubiera mayor concentración de latinos.

"La gente veía el cartel y no creía, la gente dudaba (que se fuera a realizar la función) pero se hizo y ahora tengo muchos aficionados que son de hueso colorado de MLA. Antes los patrocinadores no creían y hasta te cerraban la puerta en la cara, en ese entonces no había empresas de lucha libre, entonces era muy difícil, y no creían lo que era el proyecto".

Varios luchadores de origen mexicano visitan la empresa cada función. (Foto: @Prsigphoto/MLA)

MLA empezó a llevar lucha libre a Atlanta

Fue así que las cosas se fueron dando y los luchadores empezaron a confiar en él, pues cumplía con el pago y todo lo prometido, esto hizo que más elementos quisieran trabajar con él y que los aficionados quisieran ver las funciones.

"Mi padre me dio un consejo y hasta la fecha siempre lo llevo un muy en mente. Él me dijo 'La mejor carta de recomendación de la empresa, va a ser el mismo luchador, si tú los proteges y tú los cuidas, ellos mismos van a ser tu carta de recomendación, tú siempre págales, así te quedes sin comer'”. Mencionó Ricardo, pues muchos luchadores empezaron a recomendar su trabajo y su trato a sus compañeros.

Los mexicanos y latinos son el principal público de MLA

La mayoría de los aficionados que asisten a las funciones que se realizan en Espacio Discoteque, en 6100 Live Oak Pkwy, Notcross, GA 30093, son de origen mexicano, pues este deporte es muy apreciado en ese país, pero otros latinos también lo sienten cercano.

"El 80% de la del fanático de MLA es mexicano. Y te puedo decir que un 10% es boricua o de otros países de Centroamérica y Sudamérica y el otro 10%, pues el anglosajón, pero también van personas asiáticas".

Es claro que al mexicano le da mucha nostalgia vivir un evento de lucha libre, algo que algunos vivieron antes de emigrar a Estados Unidos y ahora quieren compartir con sus seres queridos.

"La gente de entre 50- 60 años que ahora ya tienen hijos y nietos me dicen: 'Ricardo, yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba las luchas y veía salir al Santo, quiero que mi hijo y mi nieto sientan en lo que yo sentí, que conozcan parte de lo que es la tradición de México'".

Los eventos de la empresa son completamente familiares. (Foto: @Prsigphoto/MLA)

¿MLA llegará a Carolina del Norte?

El éxito que ha tenido MLA en Atlanta ha hecho que en ocasiones piensen en expandirse; aunque por el momento tienen otros proyectos, a Ricardo le gustaría trabajar en Carolina del Norte, lugar donde ya apoyó a una promotora a hacer una función.

"Tenemos gente de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Georgia es un estado que tiene muchos a estados circunvecinos. Son de trayecto de 2 o 3 horas, pues sumamente cercanos y la gente de esos lugares viene traes un buen cartel.

La cercanía de Atlanta con Carolina del Norte hizo que apoyaran a una promotora, aunque ésta por ahora no está activa; lo que hace que Ricardo reflexione que en algún momento podría acercarse al estado.

"Nosotros organizamos una función en Carolina del Norte, en Charlotte no fue MLA, yo ayudé a unos promotores que estaban intentando hacer en función, se llaman Queen City Lucha, les fue bien y llevaron al Hijo del Santo, aunque ahora pararon un poco, porque tienen otros proyectos".

Uno de los carteles que se presentan en MLA. (Foto: MLA)

Reconoció que hay gente que quiere que vayan a Carolina del Norte, pues ven que a Atlanta llevan luchadores estrellas y aunque está de los planes, no tienen nada concreto por ahora.

"Hay mucha gente que manda mensajes y me dice 'en Carolina no hay lucha libre y queremos que traigas uno de esos carteles que están llevando para Atlanta'. Está dentro de los planes, no hemos salido mucho, pero sí hay afición".

El futuro de MLA con la lucha libre

MLA tiene nueve años trabajando y ha realizado al rededor de 35 funciones. Ahora también busca apoyar al talento local, pues tienen en sus filas a luchadores de origen mexicano y puertorriqueño.

"Tenemos talento local, aproximadamente unos cinco luchadores mexicanos aquí, con los cuales yo trabajo, aparte de ellos, pues tengo gente que viene de Florida, en Florida hay muchos luchadores de Puerto Rico".

Además, en los planes está hacer más grande la marca, haciendo una escuela y una Arena para las funciones, pero es algo en lo que aún están trabajando.

"Mucha gente me pregunta que cuándo vamos a que cuando vamos a abrir una escuela de lucha libre aquí en Atlanta. Es algo que está dentro de los planes, pero son cosas que no son fáciles, estamos trabajando en ello. También entre dentro de los proyectos es hacer una arena en Georgia". Aseguró el empresario.

Por MLA han pasado infinidad de luchadores que han triunfado en México, Estados Unidos y Japón, como: L.A. Park, el Hijo del Santo, Atlantis, Rush, Máscara Dorada y más elementos de AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL); por lo que Ricardo espera que la gente siga respondiendo para poder seguir trabajando y llevando funciones que complazcan a los mexicanos y latinos de Atlanta.

Podría interesarte: