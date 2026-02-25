Este 22 de febrero comenzó una nueva temporada de competición de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA. Con un total de 40 equipos distribuidos entre Primera División, Segunda División A, Segunda División B y Segunda División B1, la emoción está garantizada para todos los aficionados al deporte local.

Victorias y derrotas en esta nueva temporada

En un esperado partido inaugural, Avengers logró vencer a los actuales campeones Gauchos por una diferencia de 14 puntos, 42-28. Por su parte, Renegados se mostró contundente en sus enfrentamientos, derrotando a Los Domis por 48-43 y, posteriormente, ampliando su dominio al ganar con un 51-44 sobre Caballeros.

En Segunda División A, los partidos no decepcionaron. Trap Latino venció a Monstars con un marcador final de 57-52. Mientras tanto, Venezuela, que también se reforzó con nuevos jugadores, demostró su superioridad al derrotar a Unidad Cerrada con un contundente 71-55.

En Segunda División B, los campeones 150 DMRT y Panthom Hoopers siguen dominando. Panthom Hoopers venció 56-41 a Monstars, mientras que 150 DMRT derrotó 59-29 a Naciones Unidas, demostrando su continuo poderío.

Al final, estos fueron los resultados por división:

Primera División:

Avengers 42 - Gauchos 42

Renegados 48 - Los Domis 43

Renegados 51 - Caballeros 44

Segunda División A:

Old Dogs 49 - Viramontes 58

Unidad Cerrada 55 - VZLA 71

Halcones 51 - La Familia 57

Traps Latinos 57 - Montros 52

Segunda División B:

Monstars 41 - Panthom Hoopers 56

Los Centauros 56 - Guerreros 55

San Miguel 54 - Carmelitos 45

Puebla 41 - Los Lobos 29

Los Muchachones 55 - San Juan 41

Hidalgo 31 - Criollos 54

Tumbados 62 - Olas de la Costa 27

Los Toros 27 - Metales 34

Abayard3s 42 - NYA Hoopers 29

Naciones Unidas 29 - 150 DMRT 59

Campeones de la temporada anterior

En Segunda División A, los líderes de la temporada regular fueron eliminados por Venezuela, quien luego cayó ante RD Wolwes. Este último llegó a la final por segunda vez consecutiva, enfrentándose a Hidalguenses, quienes dejaron en el camino a We Dem 1S y Kings. La final se decidió en un tercer partido lleno de tensión, en el que, a pesar de la capacidad y experiencia de Hidalguenses, RD Wolwes se coronó campeón.

En Segunda División B, Panthom Hoopers eliminó a Jaguares en un tercer partido para llegar a la final, donde se enfrentaron a los líderes 150 DMRT. En una serie a dos partidos, 150 DMRT se llevó el título, consolidándose como los campeones de la división.

Los Jugadores Más Valiosos (JMV) fueron Emilio Cedeño en Segunda División A y Andre Orellano en Segunda División B, ambos brillaron con actuaciones destacadas durante la temporada.

Galería de ganadores de la temporada anterior