La Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA avanza a paso firme y este domingo 12 de abril dejó varios resultados clave.
Avengers sufrió una derrota ante Gauchos, pero sigue liderando Primera División. Mientras tanto, Renegados y Aces, que en la temporada pasada tuvieron una racha negativa, han dado un giro impresionante y siguen en la lucha por la cima. Ambos equipos sumaron victorias importantes y se mantienen junto a Avengers en los primeros puestos.
En Segunda División A, Hidalguenses tomó el control al sumar dos victorias y desbancar a Supreme RD de la primera posición. Sin embargo, Supreme RD no se dio por vencido y también consiguió una victoria, manteniéndose a la caza de la punta.
Por otras parte, en Segunda División B, Metales y Panthom hoopers siguen sumando victorias y manteniendo su liderazgo en esta división y en segunda División B1 es Monstars quienes están dando la pelea y esta semana lograron subir a una segunda posición en la tabla.
Más resultados de la Liga CIBA
Primera División:
- Caballeros 60 - Aces 66
- Avengers 45 - Gauchos 57
- Los Domis 48 - Renegados 52
-Segunda División A:
- La Familia 34 - Trap Latino 57
- VZLA 39 - Supreme RD 57
- Hidalguenses 57 - Old Dogs 49
- Cangrejeros 64 - Certified Hoopers 46
- Hidalguenses 68 - Halcones 60
- Viramontes 52 - Montros 55
-Segunda División B1:
- Naciones Unidas 44 - Hidalgo 41
- Puebla 42 - Toros 52
- Olas de la Costa 36 - Guerreros 70
- PC 47 - Monstars 53
- Los Lobos 44 - NYA Hoopers 49