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La Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA avanza a paso firme y este domingo 12 de abril dejó varios resultados clave.

Avengers sufrió una derrota ante Gauchos, pero sigue liderando Primera División. Mientras tanto, Renegados y Aces, que en la temporada pasada tuvieron una racha negativa, han dado un giro impresionante y siguen en la lucha por la cima. Ambos equipos sumaron victorias importantes y se mantienen junto a Avengers en los primeros puestos.

En Segunda División A, Hidalguenses tomó el control al sumar dos victorias y desbancar a Supreme RD de la primera posición. Sin embargo, Supreme RD no se dio por vencido y también consiguió una victoria, manteniéndose a la caza de la punta.

Por otras parte, en Segunda División B, Metales y Panthom hoopers siguen sumando victorias y manteniendo su liderazgo en esta división y en segunda División B1 es Monstars quienes están dando la pelea y esta semana lograron subir a una segunda posición en la tabla.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera División:

  • Caballeros 60 - Aces 66
  • Avengers 45 - Gauchos 57
  • Los Domis 48 - Renegados 52

-Segunda División A:

  • La Familia 34 - Trap Latino 57
  • VZLA 39 - Supreme RD 57
  • Hidalguenses 57 - Old Dogs 49
  • Cangrejeros 64 - Certified Hoopers 46
  • Hidalguenses 68 - Halcones 60
  • Viramontes 52 - Montros 55

-Segunda División B1:

  • Naciones Unidas 44 - Hidalgo 41
  • Puebla 42 - Toros 52
  • Olas de la Costa 36 - Guerreros 70
  • PC 47 - Monstars 53
  • Los Lobos 44 - NYA Hoopers 49 

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.