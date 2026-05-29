Un perro de servicio no puede ser considerado igual que una mascota, pues está especialmente entrenado para ayudar a personas con alguna discapacidad. Por ello, debe ser respetado y sus compañeros deben apoyarlo.

En Carolina del Norte, como en el resto del país, existen normas para los perros de servicio, por lo que todos los establecimientos comerciales, de servicios y gubernamentales deben permitirles el acceso.

¿Qué es un perro o un animal de servicio en Carolina del Norte?

En Carolina del Norte, un animal de servicio es un perro entrenado para ayudar a personas con discapacidades. Estos perros realizan tareas específicas que la persona no puede hacer por sí misma debido a su discapacidad.

Esto puede incluir guiar a personas con problemas de visión, alertar a personas sordas, tirar de una silla de ruedas, alertar y proteger a una persona que está teniendo un ataque, recordar a una persona con enfermedades mentales que debe tomar sus medicamentos, entre otras funciones esenciales.

Tanto los perros, como los caballos en miniatura, están reconocidos como animales de servicio bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

¿Cuál es la regla de Carolina del Norte con los perros de servicio?

Carolina del Norte sigue las directrices establecidas por la ADA, que protegen a las personas con discapacidades de la discriminación y permiten el acceso de los animales de servicio a la mayoría de los lugares públicos.

La ADA no requiere que los perros de servicio estén certificados ni que usen un chaleco que los identifique como tal. Sin embargo, Carolina del Norte tiene una regla adicional: los perros de servicio en entrenamiento deben usar un collar y correa, arnés o capa que los identifique claramente como animales de servicio en entrenamiento.

Esto ayuda a informar al público y a los empleados del establecimiento que el animal está siendo entrenado para asistir a una persona con discapacidad.

¿Puedo entrar a cualquier lugar con mi perro de servicio si soy una persona con discapacidad?

Sí, si tienes una discapacidad y un perro de servicio, puedes ingresar a casi cualquier lugar público con tu perro de servicio. Esto incluye restaurantes, hospitales, escuelas, hoteles y otros lugares que generalmente no permiten mascotas.

La ADA asegura que los animales de servicio acompañen a sus dueños en todas las áreas donde el público general está permitido. No obstante, hay excepciones. Un animal de servicio puede ser expulsado si no está domesticado, controlado o representa una amenaza para la salud o seguridad de otras personas.