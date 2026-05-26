Overview: La temporada de huracanes 2026 se acerca y las autoridades de Carolina del Norte piden que se tenga un kit de emergencia.

La temporada de huracanes 2026 está muy cerca y en Carolina del Norte podrían llegar varios de estos fenómenos naturales, por lo que es bueno estar preparados.

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes 2026?

Se proyecta que la temporada de huracanes de 2026 en la región del Atlántico comience oficialemtne el 1 de junio y concluya el 30 de noviembre. Con apenas una semana por delante, es esencial que todos tomen medidas preventivas para garantizar la seguridad de sus familias y comunidades.

¿Carolina del Norte puede ser afectada por los huracanes?

Debido a la proximidad del estado con el océano Atlántico, Carolina del Norte enfrenta el riesgo constante de sufrir daños, como fuertes vientos e inundaciones, que pueden resultar en cortes de energía y aislamiento. Por lo tanto, se enfatiza la importancia de estar preparados.

Desde el 2005, varios huracanes han alcanzado la categoría 5 en la cuenca del Atlántico, lo que recuerda la potencia que pueden adquirir estos sistemas.

Prepara el kit de emergencia

Se recomienda que los residentes tengan a mano un kit de emergencia que incluya elementos esenciales, lo cuales en caso de un siniestro pueden ayudar a salvar la vida.

Elementos que debe tener un kit

Cerillos ya sea contra agua o guardados en una bolsa a prueba de agua.

ya sea contra agua o guardados en una bolsa a prueba de agua. Kit de primeros auxilios que contengan medicinas contra el dolor, además si alguien de tu familia padece alguna enfermedad puedes consultar con tu médico para que te recomiende cuáles puedes guardar. También material de curación de heridas, un manual de primeros auxilios.

que contengan medicinas contra el dolor, además si alguien de tu familia padece alguna enfermedad puedes consultar con tu médico para que te recomiende cuáles puedes guardar. También material de curación de heridas, un manual de primeros auxilios. Una o varias lámparas con pilas extra .

. Luces de emergencia fluorescente

fluorescente Radio portátil de baterías.

de baterías. Comida dividida en tres raciones mínimo, esto en latas y que no necesiten ser refrigerados, de preferencia que estén listos para comer.

dividida en tres raciones mínimo, esto en latas y que no necesiten ser refrigerados, de preferencia que estén listos para comer. Varias botellas de agua .

. Un cuchillo o navaja , recomendablemente que pueda ser guardada en un estuche o sea retráctil para evitar accidentes.

, recomendablemente que pueda ser guardada en un estuche o sea retráctil para evitar accidentes. Papel higiénico , gel antibacterial, cloro y jabón de limpieza personal, pasta de dientes y cepillos.

, gel antibacterial, cloro y jabón de limpieza personal, pasta de dientes y cepillos. Al menos un cambio de ropa por persona, así como impermeables.

Otras medidas para enfrentar la temporada de huracanes 2026

Además, se aconseja a los ciudadanos que desarrollen un plan de acción familiar que incluya asignación de tareas, puntos de encuentro designados y canales de comunicación establecidos en caso de una emergencia.

También se sugiere tener los papeles más importantes en algún compartimiento impermeable, esto incluye copias de identificaciones, pólizas de seguros y en dado caso, tenerlos escaneados y guardados en una USB. También se debe tener tarjetas de crédito y dinero en efectivo en el paquete.

Asimismo, se recomienda que los residentes adquieran un seguro de vivienda adecuado que pueda cubrir pérdidas potenciales debido a desastres naturales como huracanes, para evitar que pierdan todo en caso de un siniestro.

Para más información y actualizaciones en tiempo real, puedes visitar la página oficial del gobierno de Carolina del Norte o el Centro Nacional de Huracanes.