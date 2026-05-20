En un esfuerzo por recaudar fondos para apoyar a Rafael Guzmán, un inmigrante venezolano que enfrenta cáncer colorrectal, la comunidad organizará una noche de karaoke este viernes 22 de mayo en Charlotte. El evento incluirá música en vivo, rifas, venta de comida y otras actividades destinadas a recaudar fondos.

Latino emigró solo y busca apoyo tras diagnóstico de cáncer

Rafael se encuentra solo en Charlotte. Emigró en 2022 y desde entonces ha tenido dos trabajos para mantenerse y sacar adelante a sus hijos, de 13 y 10 años, quienes viven en Venezuela. Sin embargo, su realidad cambió cuando un fuerte dolor abdominal lo llevó a la clínica, donde además de una apendicitis se descubrió un tumor maligno.

“Eso fue en febrero de este año, estaba en el trabajo y tuve que irme a emergencia. Me operaron de emergencia, pero en los estudios y en la biopsia vieron que era cáncer colorrectal. Desde el 12 de febrero para acá ha estado asistiendo a diferentes lugares para hacerme estudios. Como emigré solo, no tengo apoyo familiar, ni nada. Esto me ha complicado un poco, ya que al salir de las quimios, uno queda con pocas ganas y energías para manejar en esa condición”, dijo a La Noticia.

Antes del diagnóstico, Rafael trabajaba todos los días de la semana. Trabaja en las mañanas como cocinero y por la tarde realiza aplicaciones de delivery. Sin embargo, desde que inició el tratamiento, el cansancio le ha dificultado mantener su rutina laboral y cubrir todos sus gastos, lo que ha aumentado la necesidad de apoyo económico y comunitario.

Contó que, gracias a su seguro, las facturas médicas no son una preocupación constante, pero teme no poder cubrir los gastos básicos de alquiler y la comida debido a las limitaciones que le impone el tratamiento.

“Aquí uno paga alquiler, el vehículo, la comida, todo esto. En esto me he visto afectado por el hecho de que, al terminar los exámenes médicos y la quimio, no he podido ir a trabajar. A veces pierdo la semana completa y depende de dos trabajos para cubrir mis gastos”, indicó.

¿Cómo ayudar a Rafael en su lucha contra el cáncer?

Magbis Núñez Love, fundadora del programa Renacer, un grupo de apoyo para sobrevivientes de cáncer, explicó cómo este apoyo económico es crucial durante la recuperación de Rafael.

“El doctor no le recomienda que él esté trabajando, porque le dejan la quimio pegada al cuerpo. Entonces, al tener este aparato, él se podría lastimar o dañar el equipo. Por eso, estamos invitando a las personas para que asistan y colaboren con la entrada. Eso se usaría para que él pueda cubrir su alquiler y continúe manteniendo un techo donde dormir en esta situación. También para comida. Esto es lo que más está necesitando en este momento”, dijo.

El evento busca no solo recaudar fondos, sino también ofrecer un espacio de comunidad y solidaridad. Habrá karaoke, música en vivo con el DJ Ami Junio, sorteos, rifas, subastas y venta de comida. Puede ayudar:

Con el costo de la entrada de $10 .

. Llevando algún producto para subastar .

. Comprando comida en el evento

en el evento Con una gift card , para apoyar a que Rafael adquiera alimentos que pueda consumir durante este tratamiento.

, para apoyar a que Rafael adquiera alimentos que pueda consumir durante este tratamiento. Participando en las rifas .

. Compartiendo la información de este evento.

El evento será este viernes 22 de mayo a partir de las 7:00 p.m. en la granja Pasquale’s Farm. La dirección es: 11237 Plaza Rd. Extension, Charlotte, NC 28215. Para más información sobre cómo colaborar, puede comunicarse al 704-533-2682‬.