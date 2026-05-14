Solicitar asilo en Estados Unidos no es solo un trámite administrativo. Es un proceso legal complejo que requiere entender requisitos como la elegibilidad, los plazos y fechas importantes y cómo responder a cada pregunta de las páginas del Formulario I-589. De hecho, en los últimos meses, entraron en vigencia cambios legales que pueden afectar su solicitud.

Al respecto, la abogada de inmigración Jamilah Espinosa explica que muchos solicitantes confían en notarios o “preparadores” que no tienen licencia para representar casos de asilo en la corte. Aunque anteriormente esto era una opción, advierte que hoy en día puede ser la razón por la cual su caso termine en una orden de deportación.

“Estamos viendo que la mayoría que metieron asilos con notarios están recibiendo notificaciones para sus audiencias y en ese momento es que se dan cuenta de que el notario no los puede representar, ni asesorar. Entonces terminan yendo solos, y ha habido cambios recientes que hacen que estas solicitudes sean más fáciles de negar”, dijo a La Noticia.

Cambios en las solicitudes de asilo: jueces pueden revisar preliminarmente su caso y negarlo

La abogada explica que dos decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) han cambiado la forma en que los jueces pueden manejar los casos de asilo desde la primera audiencia.

“Anteriormente, la primera audiencia era para que el juez confirmara sus datos: nombre, dirección, y se le preguntaba si tenía miedo para regresar a su país y el juez le daba una continuación a su caso, pero no tomaba ninguna decisión. Ahora, si ya usted tiene un caso de asilo, la fiscalía está tratando de prevenir que siga con este caso, entonces le pide al juez, o incluso el mismo juez puede preliminarmente revisarlo y determinar si puede o no seguir con su caso basado en lo que usted muestre, y puede negarlo si está incompleto o por falta de evidencia”, añadió.

¿Qué es un caso de asilo incompleto?

Espinosa explica que el Formulario I-589: Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción se encuentra dividido en varias partes. Son 12 páginas:

Las primeras cuatro son sobre la información y los datos del solicitante o su familia. Las siguientes son preguntas que sustentan la petición.

“Algunos notarios suelen responder a estas preguntas ‘que se va a responder en la entrevista o ante el juez’. Pero ya no es así. La Junta de Apelaciones de Inmigración dice que el juez no está obligado a considerar una solicitud si está incompleta y puede considerarse que renunció o abandonó su caso”, dijo.

Añadió: “Otra cosa que vemos es que los preparadores no respondían nada o escibían ‘revise la declaración’ y anexaban la ‘declaración’, asumiendo que esta respondía a las preguntas en las cajitas… Pero dijo la Junta de Apelaciones que las declaraciones no son parte del asilo y por lo tanto usted falló en la preparación y abandonó su caso”.

Entregue el formulario lleno, firmado y con todos los documentos

La abogada aclara que si la persona completa el Formulario I-589 en su totalidad, pero no incluye la declaración, esto no representa un caso de asilo incompleto. “Lo importante es que complete su planilla en su totalidad y que lea y verifique cada respuesta”, indicó.

Específicamente, esta decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración indica que un asilo es incompleto cuando:

No responde a cada pregunta del formulario.

Está sin firmar.

No está acompañado de los materiales requeridos.

“Se requiere que los solicitantes presenten el Formulario I-589 junto con cualquier evidencia adicional de apoyo”, indica la decisión.

Para conocer otras razones por las cuales pueden rechazar su asilo en la corte de inmigración, visita el siguiente enlace.

¿Cómo proteger su caso de asilo?

Consulte a un abogado de inmigración certificado desde el inicio del proceso o cuando se entere de que su solicitud está incompleta.

desde el inicio del proceso o cuando se entere de que su solicitud está incompleta. Si usted llena su planilla , complete todas las preguntas del Formulario I-589 y revise cuidadosamente cada respuesta.

, complete todas las preguntas del Formulario I-589 y revise cuidadosamente cada respuesta. Si ya tiene un número de recibo de su caso de asilo, entonces prepare una versión corregida y, en la parte superior de la primera página, escriba Amended I-589. La debe llevar a su entrevista o audiencia con copia para el abogado del gobierno. Puede entregar más pruebas antes de su entrevista utilizando la pestaña llamada “Add Unsolicited Evidence” (Agregar pruebas no solicitadas) en su cuenta de USCIS,

Esta información se basa en entrevista con la abogada Jamilah Espinosa, dueña de la firma de abogados Espinosa Law. No constituye una consulta legal individualizada ni sustituye la asesoría profesional. La Noticia no brinda servicios de asesoría migratoria de ningún tipo. Ante dudas, consulte siempre a un abogado.