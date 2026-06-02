¿Quiere ser el nuevo alcalde de Charlotte? Estos son los requisitos

La ciudad de Charlotte busca un nuevo alcalde temporal, quien no necesita participar de un proceso electoral. Los interesados ya pueden presentar su candidatura. El Concejo Municipal abrió oficialmente el proceso para seleccionar a la persona que reemplazará a la alcaldesa Vi Lyles, quien anunció que dejará el cargo el 30 de junio.

La persona elegida ejercerá como alcalde interino de Charlotte hasta que el ganador de las elecciones municipales de noviembre de 2027 asuma el cargo.

¿Quién puede postularse?

La ciudad estableció varios requisitos para quienes deseen ser considerados.

Los aspirantes deben:

Estar registrados para votar en el condado de Mecklenburg.

Tener al menos 21 años de edad.

Residir dentro de los límites de la ciudad de Charlotte.

Estar habilitados para votar en las elecciones municipales.

Estar afiliados al Partido Demócrata, tal como lo exige la ley estatal debido a que Vi Lyles pertenece a ese partido.

¿Hasta cuándo se puede aplicar?

Las solicitudes estarán disponibles desde el 2 de junio y cerrarán el 9 de junio a las 5:00 p.m.

Los interesados pueden completar la solicitud en línea o enviarla por correo electrónico a:

cityclerk@charlottenc.gov

Las autoridades advirtieron que todas las preguntas deben responderse completamente para que la solicitud sea considerada. No aceptarán solicitudes fuera del plazo establecido.

¿Qué ocurrirá después?

El proceso avanzará rápidamente. El 11 de junio, los miembros del Concejo Municipal recibirán las solicitudes completadas para comenzar su revisión.

Posteriormente, la ciudad organizará un foro público de candidatos, previsto para el 15 o 16 de junio. Durante el evento, los aspirantes podrán presentarse ante la comunidad y explicar por qué desean ocupar el cargo.

La sesión será abierta al público y también se transmitirá en vivo.

¿Cuándo elegirán al nuevo alcalde?

El Concejo Municipal tiene previsto realizar la designación oficial el 22 de junio.

La persona seleccionada prestará juramento durante una reunión especial programada para el 1 de julio y comenzará sus funciones de inmediato.

La vacante se produjo después de que la alcaldesa Vi Lyles anunció que dejará el cargo antes de finalizar su mandato y que no buscará la reelección en 2027.

Dónde obtener más información

Las personas que tengan preguntas sobre el proceso pueden comunicarse con la Oficina de la Secretaría Municipal al:

Teléfono: 704-336-2248

Correo electrónico: cityclerk@charlottenc.gov

Visite la página: charlottenc.gov/City-News/Now-Accepting-Applications-for-the-Mayoral-Vacancy

La ciudad invita a los residentes interesados a revisar cuidadosamente los requisitos y presentar su solicitud antes de la fecha límite.