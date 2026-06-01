Arrestan a 157 personas en operativo contra armas y drogas

Las autoridades federales anunciaron el 1 de junio los resultados de Operation Spring Cleaning, un operativo conjunto que durante tres meses buscó combatir el narcotráfico, la violencia armada y la actividad de fugitivos en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

La operación terminó con 56 personas acusadas en tribunales federales, más de 254 kilogramos de drogas decomisadas, 110 armas de fuego recuperadas y 157 fugitivos arrestados.

Según la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, el operativo se enfocó en personas vinculadas con el tráfico de drogas, delitos violentos y posesión ilegal de armas. En la rueda de prensa se mencionó que parte de la droga confiscada provenía de cárteles mexicanos.

Más de 22 kilos de fentanilo incautados

Entre las sustancias confiscadas se encuentran más de 22 kilogramos de fentanilo, una droga sintética relacionada con miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Las autoridades también recuperaron otras drogas ilegales, además de decenas de armas que, según los investigadores, contribuían a la violencia en distintas comunidades de la región.

“Queríamos sacar de las calles a los peores delincuentes antes de que recluten a otros para una vida criminal este verano”, dijo el fiscal federal Russ Ferguson.

Participaron agencias federales y locales

La operación reunió a múltiples agencias federales, estatales y locales. Entre ellas participaron la DEA, ATF, FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y el Servicio de Alguaciles. Además de departamentos de policía y oficinas de alguaciles de ambas Carolinas.

Las autoridades destacaron que muchos de los casos comenzaron con investigaciones locales y posteriormente se ampliaron mediante el intercambio de información entre agencias.

La jefa del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Estella Patterson, afirmó que muchos de los arrestos surgieron a partir de contactos realizados por oficiales en los vecindarios.

“Juntos estamos haciendo de Charlotte una ciudad más segura”, señaló Patterson.

Delitos que enfrentan los acusados

Los acusados enfrentan cargos relacionados con:

Tráfico de drogas.

Posesión ilegal de armas.

Uso de armas en actividades de narcotráfico.

Robo a mano armada.

Otros delitos violentos.

Las autoridades indicaron que la operación forma parte de una estrategia permanente para reducir la violencia, desmantelar redes criminales y limitar el tráfico ilegal de armas en la región.

Continuarán los operativos

Los funcionarios señalaron que la cooperación entre agencias seguirá siendo una herramienta clave para combatir organizaciones criminales que operan a través de condados y estados.