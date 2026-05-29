Un hombre con antecedentes penales fue condenado a 22 años de prisión federal tras descubrirse que llevaba múltiples armas de fuego, fentanilo, metanfetamina y cocaína, mientras conducía en el sector de las montañas de Carolina del Norte.

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte informó que John Anthony Barreiro, de 44 años y residente de la localidad de Murphy, también deberá cumplir cinco años de libertad supervisada al salir de prisión.

Persecución terminó con el hallazgo de drogas y armas

El caso comenzó el 4 de diciembre de 2023 cuando agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Cherokee intentaron detener el vehículo que conducía Barreiro.

Según documentos judiciales, el sospechoso no obedeció las señales de los agentes y provocó una persecución.

Durante la huida, lanzó por la ventana una pistola Glock calibre 9 milímetros y una bolsa que contenía más de 300 gramos de metanfetamina, tabletas de fentanilo, polvo de fentanilo y cocaína.

Las autoridades recuperaron posteriormente tanto el arma como las drogas.

Tras detenerse, los agentes arrestaron a Barreiro y encontraron más sustancias ilegales en su vehículo y entre sus pertenencias.

Más de 1,600 pastillas de fentanilo

Las autoridades también hallaron:

Más de 1,600 pastillas de fentanilo

Más de 800 gramos de metanfetamina

Cocaína

Marihuana

15 armas de fuego

Municiones

Un cargador Glock de 30 cartuchos

$7,840 en efectivo

Horas después del arresto, agentes ejecutaron una orden de registro en una vivienda de Murphy donde Barreiro residía.

Durante el operativo incautaron otras 14 armas de fuego, cerca de 500 gramos adicionales de metanfetamina, cocaína, polvo de fentanilo y 1,450 tabletas de fentanilo.

Tenía prohibido portar armas

Los fiscales señalaron que Barreiro tenía condenas previas que le prohibían poseer armas de fuego.

El acusado se declaró culpable el 26 de septiembre de 2024 por los cargos de posesión con intención de distribuir fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de posesión ilegal de armas por parte de un delincuente convicto.

“Drug trafficking and illegal firearms and violence go hand-in-hand—and this case is proof,” dijo el fiscal federal Russ Ferguson.

El funcionario agregó que retirar drogas letales y armas ilegales de las calles sigue siendo una prioridad para las autoridades.

Investigación conjunta

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina del Alguacil del Condado Cherokee.

Barreiro permanecerá bajo custodia federal hasta ser trasladado a una prisión administrada por la Oficina Federal de Prisiones.