Descubre los mejores eventos gratis y recursos comunitarios en Charlotte y sus alrededores esta semana. Encuentra distribuciones gratuitas de alimentos, ayuda para bebés, talleres de inmigración, clases de ejercicio, festivales culturales, cursos de Excel y actividades familiares del 27 de mayo al 4 de junio.
Comunidad
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 27 de mayo
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
The B.E.A.R. Closet
Esta es una oportunidad de ayuda para los padres desatendidos de la comunidad. Aquí encontrarán artículos esenciales para bebés y niños pequeños, totalmente gratuitos. Algunos de los productos disponibles son: ropa, pañales, toallitas húmedas, libros y más. Para edades desde recién nacidos hasta 5 años.
- Fecha: jueves 28 de mayo
- Hora: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Simpson-Gillespie United Methodist Church of West Charlotte
- Dirección: 3545 Beatties Ford Road, Charlotte, NC
- Costo: Gratis
- Para más información, escriba un correo a SGUMCbearcloset@gmail.com
Evento: Conoce tus derechos como inmigrante
Mom’s Rising, MDC, National Domestic Workers Alliance e Hispanic Federation llevarán a cabo un seminario web para brindar herramientas a las familias inmigrantes sobre sus derechos y recursos disponibles. Será en español y podrán enviar sus preguntas a: asantibanez@hispanicfederation.org.
- Fecha: jueves 28 de mayo
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea a través de Zoom
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 28 de mayo
- Hora: 12:30 p.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.
Distribución gratuita de alimentos en Charlotte
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unieron para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: viernes 29 de mayo
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Cokesbury United Methodist Congregation
- Dirección: 6701 Idlewild Rd, Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 1.° de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Harris YMCA
- Dirección: 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 3 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Keith YMCA
- Dirección: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262
- Regístrese en el siguiente enlace.
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 2 de junio
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262
Encuentro de venezolanos en charlotte
El grupo Vente Charlotte llevará a cabo un encuentro para sus miembros para conmemorar los 14 años de lucha por la libertad en Venezuela. El evento busca reafirmar el compromiso por apoyar la restauración para el país suramericano.
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: The Latin Corner CLT
- Dirección: 705 Main St, Pineville, NC 28134
Cultura y entretenimiento
Conversación: El arte de conectar
Here to Stay: Conversaciones llevará a cabo un evento para explorar cómo la creatividad ayuda a construir pertenencia, memoria y conexión entre las comunidades inmigrantes. Los panelistas compartirán sus experiencias y reflexionarán sobre el papel del arte en la comunidad.
- Fecha: viernes 29 de mayo
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Goodyear Arts en Camp North End
- Dirección: 301 Camp Road #200, Charlotte, NC 28206
- Costo: Gratis con inscripción en el siguiente enlace.
Pineville World Fest 2026
Este evento incluirá presentaciones culturales, música y baile en vivo, comida internacional de vendedores locales y actividades familiares orientadas al aprendizaje y la inclusión cultural. A través de
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 12:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Pineville Lake Park
- Dirección: 1000 Lakeview Dr, Pineville, NC 28134
- Costo: gratis
Celebra independencia de Paraguay
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por once consecutivos la independencia de Paraguay con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional.
- Fecha: domingo 31 de mayo
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Salud y deporte
Caminata por las mascotas del refugio en Charlotte
Únete a la caminata “Pasos por las mascotas en el refugio” y ayuda a crear conciencia sobre los más de 10,800 animales que han llegado al refugio de mascotas de la policía de Charlotte este año. Cada vuelta representa un animal que necesita apoyo. Se sugiere una donación de $5 por vuelta. Puedes caminar con patrocinadores para lograr un mayor impacto.
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Pearl Street Park
- Dirección: 1200 Baxter St, Charlotte, NC 28202
Clases de estiramiento y fuerza
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 28 de mayo
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Aprenda danzas de la diáspora africana
ASC Culture Blocks invita a un taller gratuito en el que los participantes explorarán ritmos, tradiciones y movimientos de la diáspora africana a través de la danza. En esta sesión se realizará un calentamiento suave y una práctica guiada de movimientos inspirados en la samba afrobrasileña, el pagode, el funk brasileño y formas de “shouting” afroamericanas. La actividad combina danza, bienestar y reflexión comunitaria. Todos los niveles son bienvenidos.
- Fecha: martes 2 de junio
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262
- Inscripción en el siguiente enlace.
Revisiones gratuitas de presión arterial
Visita la mesa educativa de Novant Health de la biblioteca de Charlotte-Mecklenburg para aprender más sobre la salud del corazón y tomarte la presión arterial de forma gratuita.
- Fecha: miércoles 3 de junio
- Hora: 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: South Boulevar Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Renacer a través de la música
El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad.
- Fecha: jueves 4 de junio
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: Gratis
Cursos y talleres
Taller gratuito de Microsoft Excel
La biblioteca ofrecerá un taller de Microsoft Excel en español que va más allá de lo básico. Aprenda a crear fórmulas, funciones, modificaciones de hojas de cálculo, cuadros y gráficos. Se requiere experiencia previa en Excel.
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller de créditos para pequeños negocios
La Coalición latinoamericana junto a PNC llevarán a cabo un taller diseñado para emprendedores que desean conocer opciones reales y accesibles de financiamiento para hacer crecer sus negocios.
- Fecha: jueves 28 de mayo
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.