La Coalición Latinoamericana, una de las organizaciones sin fines de lucro más importantes para la comunidad inmigrante en Charlotte, anunció una transición en su liderazgo. La entidad informó que José Hernández-París concluyó su etapa como Director Ejecutivo el 22 de mayo de 2026, tras una década al frente de la institución.

Durante sus diez años de gestión, La Coalición experimentó una etapa de crecimiento y transformación significativa. La organización pasó de ser una institución comunitaria a convertirse en un centro interdisciplinario que hoy atiende a más de 6,000 familias cada año.

Diez años de crecimiento y expansión

José Hernández-París llegó a Charlotte desde Colombia cuando tenía 13 años junto a su madre, donde se reunieron con una hermana que ya vivía en la ciudad. Desde entonces ha residido principalmente en la ciudad, excepto por un período de cinco años en el que regresó a Colombia siendo adulto. Tiene un título en liderazgo educativo y psicología aplicada de Belmont Abbey College y trabajó anteriormente para el Sistema de Escuelas de Charlotte-Mecklenburg y como director ejecutivo de la organización sin fines de lucro International House.

Posteriormente, en enero de 2016, asumió el liderazgo de la Coalición Latinoamericana, reemplazando a Jess George, quien ocupó el cargo desde 2009.

“José Hernández-París dedicó una década de su liderazgo a esta organización y a la comunidad de Charlotte”, expresó Jamilah Espinosa, presidenta de la Junta Directiva de la Coalición Latinoamericana.

La organización destacó que inicia esta nueva etapa desde una posición estable y sólida.

“La Coalición inicia esta transición desde una posición de fortaleza. Este año es nuestro 35.º aniversario, lo acabamos de celebrar con una gran gala y con más de catorce mil asistentes en el Festival Latinoamericano, además de que nuestros programas están sirviendo a más gente que nunca. Nuestra misión nunca ha sido más urgente y estamos preparados para lo que venga”, agregó Espinosa.

Los programas continuarán activos

La organización aseguró que los cambios de liderazgo no afectarán la continuidad de sus servicios.

La Coalición señaló que mantiene un equipo comprometido y conectado con la comunidad que atiende diariamente.

Muchos de sus trabajadores son inmigrantes o hijos de inmigrantes, una experiencia que fortalece el trabajo y la misión institucional.

Actualmente, la organización ofrece apoyo mediante programas como el Centro de Bienestar Familiar, el Centro Económico y Laboral y GANAS, un programa enfocado en mentoría juvenil.

Comienza la búsqueda de un nuevo director

La Junta Directiva contrató a Armstrong McGuire, una firma de consultoría y liderazgo sin fines de lucro de Carolina del Norte.

La firma acompañará a la organización durante el proceso de transición y apoyará la búsqueda de un nuevo Director Ejecutivo permanente.

La Coalición indicó que compartirá más información con la comunidad a medida que avance el proceso.

Fundada en 1990, la organización suma más de 35 años de trabajo apoyando a inmigrantes latinoamericanos y sus familias en la región de Charlotte.