Charlotte se llena de sabor, música y tradiciones este mayo y junio con una amplia variedad de eventos para toda la familia. Desde festivales gastronómicos y celebraciones de independencia hasta talleres artísticos y conciertos de música latina, la ciudad ofrece oportunidades para conocer culturas, aprender, disfrutar y conectar con la comunidad.
Evento de tenis gratuito
Mayo es el Mes Nacional del Tenis y por ello la organización United Tennis, dio a conocer una serie de eventos gratuitos en los cuales la comunidad podrá participar y jugar este divertido deporte. Esta semana se trata de un torneo doble, donde no se requiere experiencia. Solo ir y divertirte.
- Fecha: domingo 24 de mayo
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Pistas de tenis de Dallas Park.
- Dirección de referencia: 1303 Dallas-Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034
- Inscripción en el siguiente enlace.
- Observación: Para más información, llame al 501-398-1844 o visite el siguiente enlace.
Celebra la cultura de Cuba en Charlotte
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por once consecutivos el Día Nacional de Cuba con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional.
- Fecha: domingo 24 de mayo
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Evento: Silent Mom Party
Rebolaxe presenta una experiencia gratuita para celebrar el Mes de la celebración del Día de las Madres. Se trata de un evento que ofrece un espacio para la comunidad latina de Charlotte, integrando cultura, movimiento y actividades para las madres de la ciudad.
- Fecha: jueves 28 de mayo
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Lalux Venue
- Dirección: 4312 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205
- Costo: gratis
Conversación: El arte de conectar
Here to Stay: Conversaciones llevará a cabo un evento para explorar cómo la creatividad ayuda a construir pertenencia, memoria y conexión entre las comunidades inmigrantes. Los panelistas compartirán sus experiencias y reflexionarán sobre el papel del arte en la comunidad.
- Fecha: viernes 29 de mayo
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Goodyear Arts en Camp North End
- Dirección: 301 Camp Road #200 Charlotte, NC 28206
- Costo: Gratis con inscripción en el siguiente enlace.
Festival de comida Armenia
Este evento gratuito y abierto al público es organizado por la Iglesia Apostólica Armenia St. Sarkis. Forma parte de la celebración anual de la cultura armenia, con auténtica comida, música en vivo, rifas y entretenimiento familiar. Disfruta de deliciosos kebabs de res y pollo, guarniciones tradicionales, pasteles caseros, postres y más.
- Fechas: del viernes 29 de mayo al domingo 31
- Horarios: viernes: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado: 11:00 a.m. a 8:00 p.m. | domingo: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Saint Sarkis Armenian Apostolic Church
- Dirección: 7000 Park Rd, Charlotte, NC 28210
- Costo: Entrada gratis, puedes conocer los platillos disponibles en el siguiente enlace.
Evento: Mint Música & Poesía Café
El Mint Música & Poesía Café celebra el talento latinoamericano a través de la música y la poesía. El evento presenta artistas locales de Charlotte y sus alrededores, incluyendo a la poeta Edit Duff, PEX Dance Company y el AV Trio, con música en vivo y ritmos latinos.
- Fecha: viernes 29 de mayo
- Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Uptown
- Dirección: 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratuito
Taller de papalotes tradicionales
OBRA Collective invita a la comunidad a participar en un taller práctico para aprender a diseñar y construir papalotes tradicionales mexicanos. El taller es abierto a todas las edades y se anima a la participación de las familias.
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 11:00 a.m. o 1:00 p.m. o 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratuito
- Registro en el siguiente enlace
Festival de Primavera 2026
Asiste al Festival de Primavera 2026, un evento para disfrutar en familia con actividades para niños, estaciones de entretenimiento, comida y momentos de comunidad. El evento es organizado por YMCA Parents as Teachers, Smart Start of Mecklenburg County y Caterpillar Ministries para la comunidad
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Lake Heaven Baptist Church
- Dirección: 12000 Tuscaloosa Rd, Huntersville, NC 28078
- Costo: gratis
Pineville World Fest 2026
Este evento incluirá presentaciones culturales, música y baile en vivo, comida internacional de vendedores locales y actividades familiares orientadas al aprendizaje y la inclusión cultural. A través de
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 12:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Pineville Lake Park
- Dirección: 1000 Lakeview Dr, Pineville, NC 28134
- Costo: gratis
Fiesta para madres dominicanas
Asiste a celebrar a las madres dominicanas con una fiesta llena de alegría, sabor y comunidad latina. Este es un evento organizado por Enlace Dominicana, en el cual habrá comida típica de República Dominicana, bebidas, postres, música en vivo, rifas, bailes y muchas sorpresas.
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove United Methodist Church
- Dirección: 6401 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215
- Costo: $15 adultos, $5 niños, menores de cinco años entran gratis. La entrada incluye comida y bebida. Compra tu entrada en el siguiente enlace.
Celebra independencia de Paraguay
Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por once consecutivos el la independencia de Paraguay con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional.
- Fecha: domingo 31 de mayo
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
Noche asiática en el mercado
Urban District Market y Seoul Food Meat Co. presentan el Asian Night Market, un evento que celebra la cultura asiática a través de la gastronomía, el arte y la música. Durante la jornada, habrá venta de comida, encuentro con artistas, karaoke para todo público y otras actividades de entretenimiento.
- Fecha: viernes 5 de junio
- Hora: 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
- Lugar: Urban District Market
- Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205
Festival: Taste of Charlotte
Taste of Charlotte es un festival gastronómico y cultural que se celebra en el centro de Charlotte. Durante tres días, los asistentes pueden disfrutar de una amplia variedad de platos de restaurantes locales, entretenimiento en vivo y actividades para toda la familia. Habrá más de 100 opciones de comida, zona infantil con actividades y juego, venta de bebidas refrescantes, artesanía local y escenarios con espectáculos.
- Fechas: del 5 al 7 de junio
- Horarios: viernes y sábado de 11:00 a.m. a 11:00 p.m | domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Tryon Street, desde Trade Street hasta Brooklyn Village Avenue, en el centro de Charlotte
- Costo: ingreso gratuito
Cuentos, música y teatro para niños
Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia en los cuales habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica.
- Fecha: sábado 30 de mayo
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105
- Fecha: sábado 13 de junio
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Lake Mist Apartments
- Dirección: 1120 Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217