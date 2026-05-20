Charlotte se llena de sabor, música y tradiciones este mayo y junio con una amplia variedad de eventos para toda la familia. Desde festivales gastronómicos y celebraciones de independencia hasta talleres artísticos y conciertos de música latina, la ciudad ofrece oportunidades para conocer culturas, aprender, disfrutar y conectar con la comunidad.

Evento de tenis gratuito Mayo es el Mes Nacional del Tenis y por ello la organización United Tennis, dio a conocer una serie de eventos gratuitos en los cuales la comunidad podrá participar y jugar este divertido deporte. Esta semana se trata de un torneo doble, donde no se requiere experiencia. Solo ir y divertirte. Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Pistas de tenis de Dallas Park.

: Pistas de tenis de Dallas Park. Dirección de referencia: 1303 Dallas-Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034

de referencia: 1303 Dallas-Cherryville Hwy, Dallas, NC 28034 Inscripción en el siguiente enlace.

en el siguiente enlace. Observación: Para más información, llame al 501-398-1844 o visite el siguiente enlace.

Celebra la cultura de Cuba en Charlotte Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por once consecutivos el Día Nacional de Cuba con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional. Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

Evento: Silent Mom Party Rebolaxe presenta una experiencia gratuita para celebrar el Mes de la celebración del Día de las Madres. Se trata de un evento que ofrece un espacio para la comunidad latina de Charlotte, integrando cultura, movimiento y actividades para las madres de la ciudad. Fecha: jueves 28 de mayo

jueves 28 de mayo Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Lugar: Lalux Venue

Lalux Venue Dirección: 4312 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205

4312 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205 Costo: gratis

Conversación: El arte de conectar Here to Stay: Conversaciones llevará a cabo un evento para explorar cómo la creatividad ayuda a construir pertenencia, memoria y conexión entre las comunidades inmigrantes. Los panelistas compartirán sus experiencias y reflexionarán sobre el papel del arte en la comunidad. Fecha : viernes 29 de mayo

: viernes 29 de mayo Hora : 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Goodyear Arts en Camp North End

: Goodyear Arts en Camp North End Dirección : 301 Camp Road #200 Charlotte, NC 28206

: 301 Camp Road #200 Charlotte, NC 28206 Costo: Gratis con inscripción en el siguiente enlace.

Festival de comida Armenia Este evento gratuito y abierto al público es organizado por la Iglesia Apostólica Armenia St. Sarkis. Forma parte de la celebración anual de la cultura armenia, con auténtica comida, música en vivo, rifas y entretenimiento familiar. Disfruta de deliciosos kebabs de res y pollo, guarniciones tradicionales, pasteles caseros, postres y más. Fechas : del viernes 29 de mayo al domingo 31

: del viernes 29 de mayo al domingo 31 Horarios : viernes: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado: 11:00 a.m. a 8:00 p.m. | domingo: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: viernes: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. | sábado: 11:00 a.m. a 8:00 p.m. | domingo: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Saint Sarkis Armenian Apostolic Church

: Saint Sarkis Armenian Apostolic Church Dirección : 7000 Park Rd, Charlotte, NC 28210

: 7000 Park Rd, Charlotte, NC 28210 Costo: Entrada gratis, puedes conocer los platillos disponibles en el siguiente enlace.

Evento: Mint Música & Poesía Café El Mint Música & Poesía Café celebra el talento latinoamericano a través de la música y la poesía. El evento presenta artistas locales de Charlotte y sus alrededores, incluyendo a la poeta Edit Duff, PEX Dance Company y el AV Trio, con música en vivo y ritmos latinos. Fecha : viernes 29 de mayo

: viernes 29 de mayo Hora : 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:30 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Mint Museum Uptown

: Mint Museum Uptown Dirección : 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202

: 500 South Tryon Street, Charlotte, NC 28202 Costo: gratuito

Taller de papalotes tradicionales OBRA Collective invita a la comunidad a participar en un taller práctico para aprender a diseñar y construir papalotes tradicionales mexicanos. El taller es abierto a todas las edades y se anima a la participación de las familias. Fecha : sábado 30 de mayo

: sábado 30 de mayo Hora : 11:00 a.m. o 1:00 p.m. o 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 11:00 a.m. o 1:00 p.m. o 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : VAPA Center

: VAPA Center Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo : gratuito

: gratuito Registro en el siguiente enlace

Festival de Primavera 2026 Asiste al Festival de Primavera 2026, un evento para disfrutar en familia con actividades para niños, estaciones de entretenimiento, comida y momentos de comunidad. El evento es organizado por YMCA Parents as Teachers, Smart Start of Mecklenburg County y Caterpillar Ministries para la comunidad Fecha: sábado 30 de mayo

sábado 30 de mayo Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

11:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar: Lake Heaven Baptist Church

Lake Heaven Baptist Church Dirección: 12000 Tuscaloosa Rd, Huntersville, NC 28078

12000 Tuscaloosa Rd, Huntersville, NC 28078 Costo: gratis

Pineville World Fest 2026 Este evento incluirá presentaciones culturales, música y baile en vivo, comida internacional de vendedores locales y actividades familiares orientadas al aprendizaje y la inclusión cultural. A través de Fecha : sábado 30 de mayo

: sábado 30 de mayo Hora : 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Pineville Lake Park

: Pineville Lake Park Dirección : 1000 Lakeview Dr, Pineville, NC 28134

: 1000 Lakeview Dr, Pineville, NC 28134 Costo: gratis

Fiesta para madres dominicanas Asiste a celebrar a las madres dominicanas con una fiesta llena de alegría, sabor y comunidad latina. Este es un evento organizado por Enlace Dominicana, en el cual habrá comida típica de República Dominicana, bebidas, postres, música en vivo, rifas, bailes y muchas sorpresas. Fecha: sábado 30 de mayo

sábado 30 de mayo Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Lugar : Hickory Grove United Methodist Church

: Hickory Grove United Methodist Church Dirección: 6401 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215

6401 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215 Costo: $15 adultos, $5 niños, menores de cinco años entran gratis. La entrada incluye comida y bebida. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Celebra independencia de Paraguay Fiestas Patrias organiza un evento comunitario y gratuito para celebrar por once consecutivos el la independencia de Paraguay con música, danzas, arte, literatura y cultura tradicional. Fecha : domingo 31 de mayo

: domingo 31 de mayo Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

Noche asiática en el mercado Urban District Market y Seoul Food Meat Co. presentan el Asian Night Market, un evento que celebra la cultura asiática a través de la gastronomía, el arte y la música. Durante la jornada, habrá venta de comida, encuentro con artistas, karaoke para todo público y otras actividades de entretenimiento. Fecha : viernes 5 de junio

: viernes 5 de junio Hora : 5:00 p.m. a 11:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 11:00 p.m. Lugar : Urban District Market

: Urban District Market Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205

Festival: Taste of Charlotte Taste of Charlotte es un festival gastronómico y cultural que se celebra en el centro de Charlotte. Durante tres días, los asistentes pueden disfrutar de una amplia variedad de platos de restaurantes locales, entretenimiento en vivo y actividades para toda la familia. Habrá más de 100 opciones de comida, zona infantil con actividades y juego, venta de bebidas refrescantes, artesanía local y escenarios con espectáculos. Fechas: del 5 al 7 de junio

del 5 al 7 de junio Horarios : viernes y sábado de 11:00 a.m. a 11:00 p.m | domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

: viernes y sábado de 11:00 a.m. a 11:00 p.m | domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Lugar: Tryon Street, desde Trade Street hasta Brooklyn Village Avenue, en el centro de Charlotte

Tryon Street, desde Trade Street hasta Brooklyn Village Avenue, en el centro de Charlotte Costo: ingreso gratuito