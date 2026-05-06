Música, arte y diversidad serán los protagonistas de la tercera edición de Música con Amigos, un evento cultural gratuito organizado por la Coalición Latinoamericana. Familias, parejas, amigos y vecinos están invitados a disfrutar de una velada única mientras se fortalecen los lazos comunitarios.

Tres años de Música con amigos

El evento es una colaboración entre la Coalición y la Orquesta Sinfónica de Charlotte y busca resaltar la riqueza cultural de la comunidad latina mediante una fusión de música clásica y ritmos latinos.

“Nosotros, junto con la Orquesta Sinfónica, creamos el programa Bridge para niños que no tienen acceso a tener clases de música. Este año culmina su programa y van a tocar. Es una oportunidad para apoyar el talento de estos jóvenes y además disfrutar de la música y un ambiente familiar y latino”, dijo María Fernanda Robles, organizadora de eventos de La Coalición Latinoamericana.

Entre lo más destacado de la jornada de este año habrá:

Venta de comida como antojitos mexicanos, hamburguesas, mofongo y empanadas.

como antojitos mexicanos, hamburguesas, mofongo y empanadas. Presentaciones en vivo de músicos de la Orquesta Sinfónica de Charlotte.

de Charlotte. Música con la artista invitada Melissa Lozada .

. Venta de artesanías, regalos florales y detalles para celebrar el Día de las Madres.

para celebrar el Día de las Madres. Bebidas refrescantes.

Presentaciones culturales.

Actividades para toda la familia, incluyendo opciones para niños.

Además, con la participación se apoya a programas de servicio comunitario, de educación, inmigración, desarrollo económico y bienestar, entre otros.

“Ya sea que nos hayas acompañado el año pasado o que seas nuevo en Música Con Amigos, este evento promete inspirarte y llenarte de alegría. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta emocionante tradición mientras seguimos celebrando el poder de la música para unirnos”, señala la Coalición Latinoamericana.

¿Cuándo y dónde será el evento?

Música con amigos se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a partir de las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. en la sede de la Coalición Latinoamericana, ubicada en el 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205. La entrada es libre y abierta al público, pero deben registrarse a través del siguiente enlace.

La Coalición recomienda a los asistentes llevar sus propias sillas de jardín. Para mayor comodidad, se permite el uso de pequeños paraguas personales para protegerse del sol. Asimismo, recuerdan que no está permitido ingresar alimentos, bebidas ni neveras desde fuera.