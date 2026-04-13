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Ventanas Culturales: Exposición lleva arte latino a vecindarios
Obras de artistas latinos emergentes se exhiben en espacios comunitarios de Charlotte como parte del proyecto Ventanas Culturales. Foto: Cortesía ENLACE CHARLOTTE
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La organización comunitaria ENLACE Charlotte lanza Ventanas Culturales, una serie de exposiciones que destaca el talento de artistas latinos emergentes en la ciudad.

El proyecto nace de una colaboración con el programa Creative Growth Grant de la City of Charlotte. Su objetivo es claro: llevar el arte directamente a la comunidad.

La exposición se desarrollará de abril a noviembre. Durante ese tiempo, las obras se presentarán en múltiples espacios con instalaciones rotativas.

“Muchos artistas emergentes talentosos y líderes comunitarios están participando, y esta iniciativa representa un momento importante para las artes latinas en Charlotte. Nuestro objetivo es acercar el arte a los lugares donde se reúne nuestra comunidad, para que todos puedan experimentarlo y disfrutarlo, y para que nuestras familias puedan ver representadas sus historias y sus voces”, afirmó Nathalia Nettles, presidenta del Comité de Artes y Cultura de ENLACE Charlotte.

Un museo distribuido por toda la ciudad

El proyecto transforma espacios cotidianos en galerías. Panaderías, clínicas y centros comunitarios ahora exhiben arte latino.

LugarDirecciónArtista
Pascuales Farms6300 Highland Ave.; Charlotte, NC 28215Maylen García
Laundromat North Tryon 24554 N. Tryon St.Héctor Rogelio
C W Wiliams3333 Wilkinson Blvd, NC Charlotte 28208Julieta Picardi
Center for Prevention Services201 McCullough Drive, Suite 215Teddy Espinales
Coalición Latinoamericana4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205María Eugenia Lozano
Gobierno de la ciudad de Charlotte700 East 4th Street|Charlotte, NC 28202Juan A. Davila
Manolo’s Bakery4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205Khori Rodríguez
Manolo Artisen301 W John St, Matthews, NC 28105Ana Adams
Charlotte Bilingual Board room6300 Highland Ave.; Charlotte, NC 28215Edmundo Pacheco
Charlotte Bilingual Lobby-Board room6300 Highland Ave.; Charlotte, NC 28215Ernesto Moreno

Cada espacio presenta el trabajo de un artista. Luego, las obras rotan para llegar a nuevas audiencias.

Artistas latinos al frente

La iniciativa reúne a creadores como Maylen García, Héctor Rogelio, Julieta Picardi, Teddy Espinales y María Eugenia Lozano. También participan Juan A. Dávila, Khori Rodríguez, Ana Adams, Edmundo Pacheco y Ernesto Moreno.

Cada artista aporta una visión única que refleja identidad, cultura y experiencias latinas.

El proyecto Ventanas Culturales

Ventanas Culturales no es solo una exposición. Es una estrategia para fortalecer la visibilidad cultural latina en Charlotte.

El proyecto acerca el arte a personas que no visitan museos tradicionales. Además, crea espacios donde la comunidad puede verse representada.

Esta iniciativa también impulsa el desarrollo profesional de artistas emergentes. Les permite conectar con nuevos públicos y expandir su alcance.

Para más información, visita:
http://enlacecharlotte.org
Instagram: @enlaceclt

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2025 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com