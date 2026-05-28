Los hijos de Carolina Meulman están en la clase de la maestra Cindy Durán. Liam, el mayor, pasó de tener dificultades en el español a hablarlo con confianza. Mientras que su hija Nora pasó de la apatía a querer ir todos los días a la escuela. Este impacto es destacado por muchos padres de familia de Collinswood Language Academy, pero hay un problema, en pocos días vence la visa de la maestra. Cindy Durán llegó de Colombia a Charlotte a través de un programa de intercambio con visa J-1 por cinco años para dar clases en Collinswood Language Academy, una de las escuelas del Sistema Escolar de Charlotte Mecklenburg (CMS). En junio de este año vence este plazo y debe regresar a su país, salvo que obtenga otro alivio migratorio. Para que pueda quedarse, padres y representantes buscan alternativas legales que incluyen la opción de residencia permanente a través de la visa EB2, dirigida a profesionales avanzados.

Maestra latina cambia cómo los niños ven la escuela En entrevista con La Noticia, Carolina Meulman explica cómo los hijos de muchas familias en Collinswood Language Academy han cambiado su relación con la escuela gracias a Cindy. Sus hijos fueron claros ejemplos de esto. "Mi niña, que está con ella en primer grado, tuvo en Kinder una transición super difícil. Ella estuvo en un programa de pre-K en el que estaba todo el día pero los días en Kinder los sentía mucho más largos. En kínder ni siquiera jugaban con plastilina; todo era electrónico y había mucha presión para subir las notas de los niños. Llegaba cansada a casa y llegó un momento en que la maestra me decía que mi hija sabía hacer las cosas, pero no quería hacerlas”, relató.

Agregó: “Con miss Durán, mi hija, al igual que muchos niños, ha cambiado la forma en la que piensan sobre la escuela. Ella enseña no solamente para subir las notas o que les vaya bien en los exámenes, sino para que sean buenos niños y buenos adultos. Que crezcan sabiendo cómo comportarse. Los niños la adoran y con ella quieren aprender”. Además de Carolina, otros padres de familia destacan que su método de enseñanza ha motivado a estudiantes que antes mostraban dificultades o desinterés. También resaltan su comunicación constante con las familias. “Todos los padres de familia con los que he hablado me han dicho que sus niños están sobresaliendo y son felices con ella. La quieren demasiado”, comentó Meulman.

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Padres se unen por maestra que enseña español Collinswood Language Academy es una escuela de inmersión en español de CMS. Allí Cindy ha dictado clases durante los últimos cinco años. Sin embargo, de acuerdo con la información compartida por familias, el distrito no suele ofrecer patrocinio migratorio ni procesos de renovación que permitan a docentes internacionales permanecer más allá de su visa J-1. Deben regresar a su país, permanecer dos años y volver a solicitar ser parte del programa por otros cinco años. Cindy, al conocer esta limitación, se resignó a regresar a Colombia. Sin embargo, los padres de familia decidieron intervenir y apoyarla en la búsqueda de alternativas que le permitieran quedarse.

“Estuvimos buscando diferentes escuelas o áreas donde de pronto ella pudiera aplicar para un H-1B, pero para eso se necesita que la empresa te dé un sponsorship y muchas escuelas ya no lo hacen o tienen una larga lista de espera”, comentó Carolina. Tras agotar la opción de la H-1B, Carolina y otras madres encontraron una alternativa que parecía imposible: la visa EB2. “Pensábamos que eran para personas que de pronto habían escrito libros o profesores de universidades. Pero un grupo de abogados le dijo a miss Durán que ella era una buena candidata para esa visa, pero que, como faltaba poco tiempo para que se venciera su visa, el costo sería mucho y no podría trabajar durante los meses que le llegue su nuevo permiso de trabajo”, añadió Carolina.

Campaña en Charlotte para apoyar a Miss Durán

Gracias a la asesoría de un equipo de abogados, se inició el proceso que le permitiría quedarse en el país legalmente mientras se tramita su residencia. Pero, durante la espera, esto ha implicado un alto costo (aproximadamente $22,000) y meses en los que no podrá trabajar.

Por eso, padres de familia se unieron para iniciar una campaña en GoFundMe, con la meta de asegurar que Cindy continúe enseñando y contribuyendo al crecimiento de los niños en Collinswood Language Academy. A través de La Noticia, estos padres hacen un llamado a sumarse al esfuerzo de apoyar a la maestra. Para apoyar, visite el siguiente enlace.