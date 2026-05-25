Encuentros de menores de edad con acceso a alcohol, drogas y carreras clandestinas, entre otros delitos. Así operan las quedadas masivas que preocupan a autoridades del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD).

Lugares como el centro de la ciudad, estacionamientos y parques públicos, lugares donde no hay un control de identificación para verificar la mayoría de edad de los jóvenes, serían los principales puntos de encuentro de estas quedadas. Las autoridades advierten que muchas veces los encuentros terminan con peleas, detenciones y cargos criminales.

Encuentro ilegal termina en cuatro arrestos

Un ejemplo reciente ocurrió en el centro de Charlotte el pasado 15 de mayo. A través del operativo “Queen City Safe and Sound”, agentes de la División Central de CMPD, junto con otras autoridades estatales, realizaron:

4 arrestos

Decomisaciones de cuatro armas de fuego y 226 gramos de drogas .

. 61 citaciones , incluyendo 16 por escapes o mofles ruidosos

, incluyendo 16 por escapes o mofles ruidosos 66 paradas de tráfico relacionadas con desorden y violaciones de tránsito en zonas nocturnas de alta actividad.

En el operativo se encontró marihuana (tanto para consumo personal como para venta), recipientes de alcohol abierto, autos con ventanas ilegalmente polarizadas, armas ocultas, entre otros.

Fiestas se organizan rápidamente por redes sociales

El oficial de la División de Steele Creek de CMPD, advierte a los padres que muchos de estos encuentros se organizan en cuestión de minutos mediante mensajes en redes sociales.

“Hemos tenido que ver mucho en este tipo de encuentros, que son realmente encuentros ilegales… encontramos en ellos el uso de drogas, el uso de alcohol por parte de menores de edad, peleas, daños a propiedad, daños a vehículos, accidentes. Son muchos los problemas que vienen con este tipo de encuentros que no están autorizados. Y es importante estar al tanto de que sus hijos no están participando de ese tipo de actividades”, añadió.

Además, señala que existen muchos riesgos asociados con estos eventos, desde la falta de seguridad física hasta el consumo de sustancias, la posibilidad de ser sancionados y/o resultar víctima de grupos de crimen organizado que usan estos espacios para reclutamiento o trata de personas con fines sexuales.

Consejos para padres

Hablar con los hijos abiertamente sobre el riesgo de asistir a estos encuentros , en especial en espacios públicos.

, en especial en espacios públicos. Explicarles las consecuencias, tanto legales como migratorias , de resultar con cargos por asistir a estas quedadas. Así como los riesgos de resultar víctimas de peleas o de otros delitos.

, de resultar con cargos por asistir a estas quedadas. Así como los riesgos de resultar víctimas de peleas o de otros delitos. Mantener comunicación con otros padres para confirmar información sobre fiestas o reuniones “en casas de compañeros”.

o reuniones “en casas de compañeros”. Establecer horarios y reglas claras sobre salidas.

claras sobre salidas. Fomentar actividades seguras y reuniones supervisadas.

¿Cuáles son las señales de alerta?