Se acerca la celebración del Memorial Day, un día donde millones de Estadounidenses recuerdan a los militares que cayeron en combate defendiendo los intereses de Estados Unidos o sus aliados.

¿Qué es el Memorial Day y cuándo se celebra en 2026?

El también llamado Día de los Caídos, es una conmemoración que comenzó como una fecha de reconciliación después de la Guerra Civil. Posteriormente, se convirtió en un día para recordar a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas caídos en todas las guerras y operaciones donde ha participado el país.

En 1971, el Congreso de Estados Unidos aprobó que se celebrara el último lunes de mayo. Este 2026, ese día es el lunes 25 de mayo.

¿Cómo se conmemora el Día de los Caídos en Estados Unidos?

El presidente o vicepresidente en turno realiza una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, donde se da un discurso en memoria de los caídos.

Además, en todo el país, las banderas se ponen a media asta desde el amanecer hasta el mediodía, al menos.

En el 2000, el Congreso aprobó la Ley del Recuerdo Nacional (“The National Remembrance Act”), para alentar a los estadounidenses a observar un minuto de silencio a las 3:00 PM de ese día en memoria de los caídos en servicio a la nación.

¿El Memorial Day es un día feriado y de descanso obligatorio?

Este es un día feriado federal, por lo cual no se labora en la mayoría de oficinas, especialmente bancos y Gobierno.

Por lo cual debes tener de en consideración esto para tus pagos y trámites, por lo que deberás realizarlos un día antes del fin de semana o uno después.

¿Qué actividades hay en Carolina del Norte para el Memorial Day?

En algunos lugares se darán discursos dados por las autoridades, donde se recordarán a los caídos.

Además, al ser un día de asueto, que se junta con el fin de semana, muchas personas aprovechan para salir de viaje o descansar, además de que se realizan varios festivales con temáticas diversas por todo el estado para que las personas puedan disfrutarlos.