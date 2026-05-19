Juez prohíbe arrestos de ICE cerca de ciertas cortes migratorias

Un juez federal ordenó detener los arrestos migratorios dentro y alrededor de tres edificios donde se realizan procesos de inmigración en Nueva York, más concretamente, en Manhattan. Sin embargo, abogados señalan que hay una disminución de este tipo de arrestos en las cortes migratorias en otros estados, incluyendo Carolina del Norte.

El juez federal P. Kevin Castel emitió el fallo el 18 de mayo y frenó una práctica implementada durante la administración Trump. Esa política permitía que agentes federales detuvieran a personas cuando acudían a sus citas ante jueces de inmigración.

La decisión representa un importante cambio para inmigrantes que deben asistir a audiencias judiciales y temían ser detenidos al cumplir con sus obligaciones legales.

El juez destacó el derecho a acudir a la corte sin miedo

En su decisión, Castel reconoció que el gobierno tiene interés en hacer cumplir las leyes migratorias. Sin embargo, señaló que existe un interés igualmente importante.

Las personas deben poder asistir a procedimientos migratorios y presentar solicitudes de asilo sin temor a ser arrestadas.

El juez indicó que las autoridades aún pueden realizar arrestos fuera de las cortes o en situaciones que representen amenazas graves para la seguridad pública.

Las detenciones generaron escenas de tensión

Los arrestos provocaron situaciones dramáticas en los pasillos de las cortes migratorias. En algunos casos, agentes detenían a personas frente a familiares que las acompañaban.

Organizaciones defensoras de inmigrantes argumentaron que estas acciones creaban miedo y desalentaban la asistencia a audiencias obligatorias.

De momento, la medida no aplica en todo el país

La orden judicial solo afecta a tres edificios en Manhattan:

26 Federal Plaza

201 Varick Street

290 Broadway

El fallo surgió tras una demanda presentada por varias organizaciones, entre ellas grupos de derechos civiles y organizaciones de apoyo a inmigrantes.

Amy Belsher, directora de litigios sobre derechos de inmigrantes de la NYCLU, calificó la decisión como:

“Una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de manera segura a sus audiencias ante el tribunal de inmigración”.

Bajan arrestos de ICE en Corte de Inmigración de Carolina del Norte

En mayo de 2025, testigos reportaron que los arrestos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte, ubicada en Charlotte, ocurrían casi todos los días. El año pasado, La Noticia entrevistó a varios abogados que estimaban que entre 6 y 20 inmigrantes eran detenidos al salir de sus audiencias.

Para ese entonces, el Departamento de Justicia emitió un memorándum donde explicaba que agentes de ICE pueden llevar a cabo “acciones civiles de control migratorio dentro o cerca de los juzgados cuando tengan información creíble que les lleve a creer que el o los extranjeros en cuestión están o estarán presentes en un lugar específico”.

La Noticia consultó a la abogada de inmigración, Jamilah Espinosa, quien citó que en marzo de 2026, a través de una carta enviada por el Departamento de Justicia al juez federal de Nueva York, reconoció que estas detenciones “acciones civiles” no se aplican en cortes de inmigración civil o tribunales de inmigración de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, EOIR por sus siglas en inglés.

“Lamentamos profundamente que este error haya salido a la luz en esta etapa avanzada”, indica la carta del Departamento de Justicia.

La Corte de Inmigración de Carolina del Norte es civil. “Esto es algo que no se había visto anteriormente. Pero lo que indica es que fue un error que los agentes de ICE estuvieran en la corte”, dijo la abogada, explicando que el cambio de esta directriz podría tener un impacto positivo para que inmigrantes no falten a sus audiencias.

Esta nota cuenta también con información de la Associated Press.