Padre latino acusado de matar a su bebé en Charlotte

Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) arrestaron a un hombre latino, acusado de causar la muerte de su hijo, un bebé de apenas ocho meses de nacido.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Nieves Alexander Acosta-Maldonado, de 27 años. El caso ha generado conmoción en la comunidad latina de Charlotte.

¿Qué pasó con el bebé?

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg respondió el 3 de mayo a una llamada de emergencia para asistir a personal médico en una vivienda ubicada en Kirt Court, en el noreste de Charlotte.

Según el reporte policial, Nieves confesó que ese día, aproximadamente a la 1:00 a.m., se encontraba al cuidado del bebé, mientras la mamá del niño estaba trabajando. Nieves declaró que el bebé estaba inquieto. El hombre lo sacó de la cuna en tres ocasiones. En la segunda, lo volvió a colocar en la cuna con fuerza. Nieves declaró que la tercera vez que intentó volver al niño en la cuna, se le resbaló y cayó de espaldas. El padre afirmó haber levantado al bebé y lo sacudió durante 10 a 15 segundos hasta que dejó de llorar.

El equipo de paramédicos encontró al bebé inconsciente dentro de la casa.

Los investigadores dijeron que el menor sufrió un “traumatismo no accidental”, es decir, lesiones provocadas intencionalmente.

El niño, identificado como Ethan Mato Acosta-Palos, fue trasladado de emergencia a un hospital. Sin embargo, luego de tres días de cuidados intensivos, murió el 6 de mayo debido a la gravedad de sus heridas.

La investigación llevó al arresto del padre

Detectives determinaron que el incidente ocurrió en North Sharon Amity Road, en el este de Charlotte. Tras la investigación, las autoridades identificaron al padre del menor como sospechoso principal.

La policía arrestó a Acosta-Maldonado el miércoles 13 de mayo.

Actualmente enfrenta cargos por:

Asesinato

Abuso infantil grave

Intento de asesinato en primer grado

Intento de abuso infantil con lesiones corporales graves

Además, registros judiciales indican que también tiene una orden de retención (ORD/Bond) con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

CMPD no revela más detalles

Hasta ahora, CMPD no ha publicado más información sobre las circunstancias de las lesiones sufridas por el bebé. Las autoridades tampoco han explicado si había otras personas presentes durante el incidente.

Se espera que el sospechoso, Nieves Alexander Acosta-Maldonado, comparezca ante la corte en el transcurso del 14 de mayo.

Cómo ayudar a la investigación

La policía pide a cualquier persona con información relacionada con el caso que se comunique con Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600.

Las autoridades recuerdan que las denuncias pueden realizarse de manera anónima.