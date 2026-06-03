Cuando cae la tarde de los viernes en Albemarle Road, al este de Charlotte, las luces del área del Midnite Rodeo comienzan a encenderse y el aroma a comida recién preparada se mezcla con la música que suena en un escenario improvisado. Allí, familias enteras dan vida a los “Viernes de Sabor” de la Pulga Rodeo. Un espacio que en los últimos meses se ha convertito en un respiro. Un lugar donde vendedores y compradores pueden sentirse seguros sin la presión de los operativos migratorios que afectan la ciudad.

Pulga Rodeo: el sostén de familias latinas en Charlotte

En los últimos años, Charlotte ha vivido el cierre de varios de sus mercados de pulgas, desde el de Central Avenue en 2022 hasta el de Monroe en 2023. Para muchos latinos, esos cierres significaron perder su principal o única fuente de ingreso.

La desaparición de estos mercados abrió la puerta a un nuevo espacio dirigido a la comunidad latina que comenzó a tomar más fuerza en 2023. La Pulga Rodeo lleva ese nombre por su cercanía a Midnight Rodeo en 9607 de Albemarle Road. Allí, entre 80 y 140 comerciantes latinos van cada fin de semana, como una oportunidad para llevar el sustento a casa.

Entre estos vendedores están Edith Hernández y su esposo, Pedro. Ambos dependen de las ventas de cada fin de semana para el sustento de sus seis hijos. Allí venden papas, salchipapas, salchipulpos y otros antojitos que se preparan durante varios días antes de cada jornada.

“Empezamos desde el miércoles, preparándonos para los encargos y pidiéndole a Dios que no llueva, porque con esto pagamos renta, servicio, seguros. Son facturas que no desaparecen, se acumulan si dejamos de trabajar”, dijo a La Noticia.

“Nos sentimos más seguros de vender en la noche”

Los últimos meses no han sido fáciles para la familia Hernández. Además de enfrentar una pausa prolongada por su salud a mediados y finales del año pasado. También enfrentó los estragos que dejaron los operativos migratorios de la operación Charlotte’s Web y luego fueron meses de invierno, nevadas y lluvias. Por cada día sin abrir su pequeño negocio, la familia pierde entre $200 y $600.

“En ese momento no había quien nos comprara (diciembre de 2025)… las ventas no estaban tan favorables. Ahora es que nos estamos recuperando; ha sido poco a poco. Pero nos sentimos más seguros de vender en la noche, porque siento que Inmigración sabe que en la mañana la gente va a trabajar y está en apartamentos o estacionamientos, mientras que en la noche ya piensan que la gente está dormida”, explicó.

Edith, al igual que otros vendedores de la Pulga Rodeo, también enfrentó meses complicados por el cierre temporal de este mercado. Fue una decisión que tomó Luis Castro, quien la organiza, para proteger a comerciantes y compradores de los operativos migratorios.

“En noviembre cerramos un mes por completo y batallamos para volver 'aclientarnos', por así decirlo. Justo cuando empezó lo de inmigración, el dueño no quería que cerráramos, pero yo tomé la decisión como latino mexicano que soy. Yo sabía que no iba a llegar nadie, porque este es un lugar muy llamativo para inmigración”, explicó.

Para muchos vendedores, la incertidumbre se convirtió en parte de la rutina durante las últimas semanas de diciembre. A pesar de estar tan cerca de la Navidad y las celebraciones de Año Nuevo, las ventas no fueron lo que esperaban.

“Fue difícil porque no venía gente, ni siquiera vendedores durante la primera semana que abrimos en diciembre. Las ventas fueron lentas”, describió Silvia, quien vende perfumes, cremas y accesorios junto a su familia.

Sustento y refugio ante operativos migratorios

Situaciones similares vivió Armando Javier, quien lleva alrededor de seis meses vendiendo en el mercado junto a su esposa y sus tres hijos. Ofrece aguas frescas, frutas, chicharrones, tacos y elotes, y asegura que la recuperación ha sido gradual. “Ha ido mejorando, ha ido subiendo poco a poquito a pesar de lo que pasó en noviembre”, comentó.

Hoy, muchos de los comerciantes aseguran que han logrado recuperarse tras meses de esfuerzo y constancia cada fin de semana. Pero además gracias a Viernes de Sabor. Una iniciativa que trajo Luis Castro hace un año y medio, tras su experiencia previa organizando eventos y trabajando en mercados de las pulgas en California. Buscaba replicar un modelo que respondiera a las necesidades de la comunidad latina en Charlotte, pero sin saberlo, también abrió un espacio en el que los vendedores se sienten más seguros de la presencia de agentes migratorios desde hace seis meses.

“Sabemos que sigue el miedo, porque escuchamos que andan rondando por las mañanas, pero no por las tardes. Entonces, los viernes por la noche la gente se siente más segura y protegida, pero además es un ambiente 100 % familiar”, indicó.

Mercado familiar con enfoque comunitario

Añadió: “Aquí no hay bebidas alcohólicas, solo actividades para familias, incluyendo brincolines, payasos o películas, todo gratis. En este espacio vienen familias, no solo a comprar, sino familias enteras que vienen a trabajar y se traen a sus niños. Yo, como padre de cuatro, lo entiendo; por eso pensé en algo diferente, ofrecer un espacio que ayude también a los vendedores con sus niños y que atraiga a familias enteras”.

Actualmente, cada viernes se reúnen entre 35 y 45 negocios o emprendedores con oferta de comida, artesanías, ropa, postres y distintos tipos de mercancía.

Luis explicó que el crecimiento del evento ha sido constante y que incluso existe una lista de espera de alrededor de 50 empresarios latinos que buscan un espacio para vender. Sin embargo, señaló que las limitaciones legales y de capacidad no permiten ampliar los puestos disponibles por el momento. Para agosto, espera replicar este modelo de mercado en otras zonas de Charlotte, especialmente ante el crecimiento de la comunidad empresarial latina.

La Pulga Rodeo opera los fines de semana en el 9607 Albemarle Rd, Charlotte, NC 28227. Inicia con los “viernes de sabor” a las 5:00 p.m. y cierra a las 10:00 p.m., a veces incluso a las 11:00 p.m. Los sábados y domingos abre de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Galería de Viernes de Sabor (Fotos: Yuliana Montiel / La Noticia).