Isabella Obregón Del Águila tenía 10 años cuando dejó su Guatemala natal junto a sus padres y hermanos para comenzar una nueva vida en Carolina del Norte. Mientras se adaptaba al nuevo país y a una cultura diferente, descubrió su pasión por las ciencias y el cuidado de la salud. Su interés la llevó a destacarse académicamente y a obtener becas para perseguir el sueño de convertirse en médica.

Actualmente, acaba de comenzar sus estudios de biología en la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Chapel Hill, donde fue aceptada en el Honors College y en un programa acelerado de investigación. Su objetivo es continuar en la escuela de medicina y convertirse en especialista en obstetricia y ginecología.

De Guatemala a Carolina del Norte

Isabella nació en Guatemala y llegó a Estados Unidos con 10 años. Aunque ya hablaba inglés, contó que adaptarse a Carolina del Norte significó mucho más que aprender a desenvolverse en una nueva escuela.

“Yo iba a una escuela muy chiquita, así que entrar a una middle school pública con otros 400 estudiantes fue un gran shock. Además, era ver cómo aquí a la gente le gusta crecer rápido, pero yo me sentía en otra etapa, así que fue difícil adaptarme al mudarme aquí. Además, recuerdo que me juntaba mucho con mi familia en Guatemala. Éramos muchos y pasar a estar solo con mi familia inmediata también fue extraño”, recordó.

Cuenta que el recuerdo de que sus padres, Fernando y Sheila, dejaron atrás sus carreras, trabajos, familiares y comunidad con la intención de ofrecerles mejores oportunidades académicas le motivó a centrarse en sus estudios.

“Yo pienso que la experiencia de mis padres sí me ha marcado mucho. Tener el pensamiento de que ellos dejaron todo por mí y mis hermanos fue un sacrificio, pero también un acto de amor. Así que no me gustaría decepcionarlos y quiero hacerlos orgullosos mostrándoles que sus esfuerzos no fueron en vano”, dijo.

Entre becas, voluntariado e investigación

Aunque durante sus primeros años de secundaria no tenía claro qué quería estudiar, Isabella comenzó a apasionarse por las ciencias. Su interés por la medicina surgió cuando comenzó a tomar clases más avanzadas de química y biología.

“Empezó mi interés porque me gusta mucho ayudar a la gente y también es una forma de mezclar la rama que me gusta: las ciencias. Ambos en uno”, explicó.

Su interés se fortaleció con el voluntariado. Durante el último año colaboró en Levine Children's Hospital, en Charlotte, donde acompañaba a niños hospitalizados.

“Yo pienso que estar pasando por alguna enfermedad es como uno de los momentos más duros de las personas y uno tiene que tener humanidad hacia ellos. Siento que las personas no olvidan lo duro de la experiencia y necesitan apoyo, más allá de solo recibir el diagnóstico”, añadió.

También participó como coautora en una investigación publicada sobre la diabetes gestacional, una experiencia que aumentó su interés por la investigación relacionada con la salud de las mujeres.

Isabella tiene como meta convertirse en obstetra y ginecóloga. El camino hacia esa meta incluye completar cuatro años de licenciatura, cumplir con los requisitos para ingresar a medicina, como cursos especiales, presentar el examen MCAT y estudiar otros cuatro años en una escuela médica. Posteriormente, deberá realizar una residencia en obstetricia y ginecología que dura aproximadamente cuatro años.

“Yo también me estresé mucho por el dinero”

Este 10 de agosto dio su primer paso al iniciar oficialmente sus estudios de biología en la UNC-Chapel Hill. Cuenta que será la primera persona de su familia en estudiar medicina y para lograrlo se propuso buscar recursos como programas de apoyo a estudiantes y becas. Así obtuvo dos: la beca Equitable Excellence Scholarship y es ganadora del programa de becas de La Noticia. Cuenta que sin ellas habría sido difícil dar ese primer paso.

“Siento que es especialmente difícil estudiar medicina aquí porque uno no sabe cómo meterse en las oportunidades. No es muy común que uno conozca a un doctor fuera del que lo trata a uno. Entonces, no tener esas conexiones o un amigo es empezar desde cero, sin referencias de lo que es la carrera o las prácticas”, mencionó.

Para otros estudiantes que enfrentan dificultades económicas o no conocen el proceso para llegar a la universidad, Isabella tiene un consejo basado en su propia experiencia: buscar y solicitar todas las oportunidades disponibles.

“Hay miles de becas por miles de razones. Uno nunca se debería frustrar. Yo también me estresé mucho por el dinero, pero hay que aplicar y aplicar hasta que salga algo, porque mientras más uno aplica, algo va a salir”, recomendó.

Premios Excelente 2026

Isabella Obregón Del Águila es ganadora de los Premios Excelente 2026 en la categoría Estudiante del Año, un reconocimiento que destaca su desempeño académico, servicio comunitario y compromiso con una futura carrera en medicina.

Este será entregado durante un evento de gala que se llevará a cabo el 19 de septiembre en el salón Sterling Events Venue by La Noticia, ubicado en 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205. El evento inicia a partir de las 6:00 p.m. Para adquirir tu boleto contacte al 704-568-6966‬ o a ale@lanoticia.com

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