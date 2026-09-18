Sus huellas lo delataron: Buscan quitar ciudadanía a latino

El gobierno federal presentó una demanda civil, el 18 de septiembre, para revocar la ciudadanía estadounidense de un inmigrante hondureño residente en el área de Charlotte. Según las autoridades, sus huellas dactilares no correspondían al nombre con el que sacó la ciudadanía.

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte identifica al hombre como Benjamín Hernández, pero también habría usado el nombre de Luis Elder Alvarado.

La demanda, presentada en agosto de 2026, sostiene que Hernández obtuvo la ciudadanía mediante presuntas irregularidades durante su proceso migratorio.

Las acusaciones forman parte de una demanda civil y deberán ser resueltas por un tribunal federal.

¿Qué alega el gobierno contra Hernández?

Según la Fiscalía, Hernández habría ingresado ilegalmente a Estados Unidos utilizando el nombre Luis Elder Alvarado. Bajo esa identidad, recibió una orden de deportación en 1999, según la demanda.

Posteriormente, habría utilizado el nombre de Benjamin Hernández durante otros procedimientos migratorios.

El gobierno sostiene que obtuvo la residencia mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Finalmente, se naturalizó como ciudadano en 2008.

Los fiscales alegan que Hernández no informó correctamente sobre su identidad ni sobre su historial migratorio.

La demanda también sostiene que tenía pendiente la orden de deportación cuando solicitó ajustar su estatus migratorio.

El caso está identificado como U.S. v. Benjamin Hernández, 3:26-cv-683.

¿Puede el gobierno quitar la ciudadanía?

La ley federal permite iniciar un proceso judicial para revocar una naturalización bajo determinadas circunstancias.

La Sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad contempla casos donde la ciudadanía fue obtenida ilegalmente.

También incluye situaciones de ocultamiento de un hecho material o tergiversación intencional de información relevante.

La revocación no ocurre automáticamente por la presentación de una demanda. El gobierno debe demostrar ante un tribunal que existen fundamentos legales para anularla.

Fiscalía presentó tres demandas civiles

La Fiscalía informó que presentó tres acciones civiles de desnaturalización entre junio y agosto de 2026 en Carolina del Norte.

Según las autoridades, los casos surgieron mediante colaboración entre agencias y comparaciones de huellas digitales.

“Por primera vez, Estados Unidos está comparando huellas dactilares para identificar a personas que cambiaron su identidad para obtener la ciudadanía de forma fraudulenta”, dijo el fiscal federal Russ Ferguson.

USCIS ha utilizado históricamente registros biométricos para investigar posibles casos de naturalización irregular.

La agencia explica que digitalizar huellas antiguas permite detectar identidades múltiples y fortalecer las verificaciones de antecedentes.

¿Qué significa desnaturalización?

La desnaturalización es el proceso mediante el cual un tribunal revoca la ciudadanía obtenida mediante naturalización.

No significa que el gobierno pueda retirar arbitrariamente la ciudadanía de cualquier ciudadano naturalizado.

La legislación establece causas específicas para iniciar estos procedimientos y exige que el gobierno presente evidencia ante un tribunal federal.