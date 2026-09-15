Aprovecha esta tercera semana de septiembre, con una variedad de eventos y servicios comunitarios en Charlotte y sus alrededores. Hay opciones para acceder a alimentos gratuitos, servicios de salud, oportunidades de empleo, cursos, actividades familiares y propuestas culturales. Visita La Noticia cada semana para mantenerte informado sobre los eventos que se realizan en Charlotte y sus alrededores.

Comunidad

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : McCrorey YMCA

: McCrorey YMCA Dirección : 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216

: 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Lift Up Carolinas

: Lift Up Carolinas Dirección : 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217

: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 21 de septiembre

: lunes 21 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Goodwill Opportunity Campus

: Goodwill Opportunity Campus Dirección : 5301 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208

: 5301 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 23 de septiembre

: miércoles 23 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Cokesbury UMC

: Cokesbury UMC Dirección : 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212

: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212 Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Union West Rotary, organizarán jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Indian Trail Elementary School

: Indian Trail Elementary School Dirección: 200 Education Dr, Indian Trail, NC 28079 Fecha : miércoles 23 de septiembre

: miércoles 23 de septiembre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170

Intercambio gratuito de disfraces infantiles de Halloween La Biblioteca South Boulevard organizará un intercambio de disfraces infantiles de Halloween. Las familias pueden llevar disfraces usados en buen estado al mostrador de la biblioteca hasta el 16 de septiembre y recibirán un boleto. Luego, podrán regresar el 19 de septiembre para escoger otro disfraz disponible en el intercambio. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Second Presbyterian Church

: Second Presbyterian Church Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Bazar solidario para apoyar a Francia y Juan La comunidad de Charlotte está invitada a participar en un bazar solidario organizado para recaudar apoyo para Francia en su dura batalla contra el cáncer y a Juan, quien recientemente fue detenido por agentes de inmigración en Charlotte. El evento contará con música en vivo y talento local, en una jornada que busca reunir a la comunidad y ayudar a las dos personas que atraviesan esta situación. Fecha : domingo 20 de septiembre

: domingo 20 de septiembre Hora : a partir de las 2:00 p.m.

: a partir de las 2:00 p.m. Lugar : The Latin Corner

: The Latin Corner Dirección: 705 Main St., Pineville, NC 28134

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 24 de septiembre

: jueves 24 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.

Salud

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones: Fecha : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Jornada de salud gratuita para toda la familia Novant Health y Labcorp realizarán el Charlotte Block Party, una actividad comunitaria que ofrecerá servicios gratuitos para promover la salud. Los asistentes podrán acceder a pruebas de detección de diabetes, enfermedades renales y cáncer colorrectal, vacunas gratuitas, evaluaciones de salud, educación sobre prevención y conexiones con recursos comunitarios. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : Eastway Regional Recreation Center

: Eastway Regional Recreation Center Dirección : 3150 Eastway Park Drive, Charlotte, NC 28213

: 3150 Eastway Park Drive, Charlotte, NC 28213 Registro para examen de salud para adultos en el siguiente enlace.

Para vacunas infantiles, en el siguiente enlace.

Para evaluaciones de salud (dirigido a personas sin seguro o con Medicaid) en el siguiente enlace.

Feria de salud gratuita para la comunidad La Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe realizará una feria de salud que ofrecerá exámenes médicos, información y recursos comunitarios de manera gratuita. Los asistentes podrán acceder a vacunas, mediciones de presión arterial y A1C, exámenes dentales para adultos, información sobre salud dental para niños, referencias para mamografías y recursos para mujeres embarazadas. Fecha : domingo 20 de septiembre

: domingo 20 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe

: Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe Dirección: 6212 Tuckaseegee Rd., Charlotte, NC 28216

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 21 de septiembre

: lunes 21 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Cursos y oportunidades

Feria de empleo de CMS El Sistema Escolar Charlotte-Mecklenburg (CMS) realizará una feria de contratación para reclutar conductores de autobús y técnicos para su sistema de transporte escolar. Actualmente, CMS busca cubrir 89 puestos vacantes de conductores de autobús en el distrito. Los asistentes podrán conocer las oportunidades laborales, reunirse con encargados de contratación y completar solicitudes. Fecha : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Northpointe Transportation Center

: Northpointe Transportation Center Dirección: 4440 Northpointe Industrial Blvd., Charlotte, NC 28216

Evento de contratación de CMS Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en Servicios de Nutrición, Servicios de Edificación, Transporte, ASEP, Educación Especial y muchas más. Fecha : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección : 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212

: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Seminario: Cierre fiscal inteligente, reporte sin errores A través de este seminario de Prospera aprenderás cómo asegurar un cierre de año ordenado y cumplir con tus responsabilidades tributarias de forma correcta. Se tratarán temas para evitar errores comunes en reportes fiscales y consejos para revisar ingresos, gastos y balances. Fecha : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Cultura y entretenimiento