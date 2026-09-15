Aprovecha esta tercera semana de septiembre, con una variedad de eventos y servicios comunitarios en Charlotte y sus alrededores. Hay opciones para acceder a alimentos gratuitos, servicios de salud, oportunidades de empleo, cursos, actividades familiares y propuestas culturales. Visita La Noticia cada semana para mantenerte informado sobre los eventos que se realizan en Charlotte y sus alrededores.
Comunidad
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: McCrorey YMCA
- Dirección: 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 18 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 21 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Goodwill Opportunity Campus
- Dirección: 5301 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 23 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Cokesbury UMC
- Dirección: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Union West Rotary, organizarán jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Indian Trail Elementary School
- Dirección: 200 Education Dr, Indian Trail, NC 28079
- Fecha: miércoles 23 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Intercambio gratuito de disfraces infantiles de Halloween
La Biblioteca South Boulevard organizará un intercambio de disfraces infantiles de Halloween. Las familias pueden llevar disfraces usados en buen estado al mostrador de la biblioteca hasta el 16 de septiembre y recibirán un boleto. Luego, podrán regresar el 19 de septiembre para escoger otro disfraz disponible en el intercambio.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Bazar solidario para apoyar a Francia y Juan
La comunidad de Charlotte está invitada a participar en un bazar solidario organizado para recaudar apoyo para Francia en su dura batalla contra el cáncer y a Juan, quien recientemente fue detenido por agentes de inmigración en Charlotte. El evento contará con música en vivo y talento local, en una jornada que busca reunir a la comunidad y ayudar a las dos personas que atraviesan esta situación.
- Fecha: domingo 20 de septiembre
- Hora: a partir de las 2:00 p.m.
- Lugar: The Latin Corner
- Dirección: 705 Main St., Pineville, NC 28134
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 24 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.
Salud
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones:
- Fecha: jueves 17 de septiembre
- Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Jornada de salud gratuita para toda la familia
Novant Health y Labcorp realizarán el Charlotte Block Party, una actividad comunitaria que ofrecerá servicios gratuitos para promover la salud. Los asistentes podrán acceder a pruebas de detección de diabetes, enfermedades renales y cáncer colorrectal, vacunas gratuitas, evaluaciones de salud, educación sobre prevención y conexiones con recursos comunitarios.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Eastway Regional Recreation Center
- Dirección: 3150 Eastway Park Drive, Charlotte, NC 28213
- Registro para examen de salud para adultos en el siguiente enlace.
- Para vacunas infantiles, en el siguiente enlace.
- Para evaluaciones de salud (dirigido a personas sin seguro o con Medicaid) en el siguiente enlace.
Feria de salud gratuita para la comunidad
La Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe realizará una feria de salud que ofrecerá exámenes médicos, información y recursos comunitarios de manera gratuita. Los asistentes podrán acceder a vacunas, mediciones de presión arterial y A1C, exámenes dentales para adultos, información sobre salud dental para niños, referencias para mamografías y recursos para mujeres embarazadas.
- Fecha: domingo 20 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe
- Dirección: 6212 Tuckaseegee Rd., Charlotte, NC 28216
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 21 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Cursos y oportunidades
Feria de empleo de CMS
El Sistema Escolar Charlotte-Mecklenburg (CMS) realizará una feria de contratación para reclutar conductores de autobús y técnicos para su sistema de transporte escolar. Actualmente, CMS busca cubrir 89 puestos vacantes de conductores de autobús en el distrito. Los asistentes podrán conocer las oportunidades laborales, reunirse con encargados de contratación y completar solicitudes.
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Northpointe Transportation Center
- Dirección: 4440 Northpointe Industrial Blvd., Charlotte, NC 28216
Evento de contratación de CMS
Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en Servicios de Nutrición, Servicios de Edificación, Transporte, ASEP, Educación Especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Seminario: Cierre fiscal inteligente, reporte sin errores
A través de este seminario de Prospera aprenderás cómo asegurar un cierre de año ordenado y cumplir con tus responsabilidades tributarias de forma correcta. Se tratarán temas para evitar errores comunes en reportes fiscales y consejos para revisar ingresos, gastos y balances.
- Fecha: martes 22 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Cultura y entretenimiento
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Titanic”.
- Fecha: jueves 17 de septiembre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206