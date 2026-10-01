Dos personas fueron arrestadas en Gastonia después de que un operativo antidrogas permitiera incautar seis kilogramos de fentanilo y más de $100,000 en efectivo, informó el Departamento de Policía de Gastonia.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Sergio Martínez Ávalos, de 50 años de edad, y Karina Mondragón Gamino, de 37 años.

La Policía estima que el fentanilo decomisado tiene un valor aproximado de $750,000.

Las autoridades también dijeron que investigan la posible relación del dinero incautado con un cártel mexicano.

Los cargos son acusaciones. Ambos detenidos se presumen inocentes mientras no sean declarados culpables mediante el proceso judicial.

Investigación comenzó con información desde Louisiana

Según la Policía de Gastonia, detectives recibieron información de autoridades de Louisiana que identificaba a Martínez Ávalos como un presunto traficante de drogas a gran escala.

Las autoridades utilizaron esa información para continuar la investigación y obtener una orden de registro.

El 29 de septiembre, varias agencias ejecutaron la orden en la vivienda de Martínez Ávalos en Gastonia.

Durante el registro, las autoridades encontraron seis kilos de fentanilo en forma de bloques, según la Policía.

También incautaron más de $100,000 en efectivo, que las autoridades describieron como presuntas ganancias provenientes del narcotráfico.

Los detectives creen que el dinero estaba vinculado con un cártel mexicano. La información divulgada no identifica al supuesto cartel ni ofrece evidencia adicional sobre esa posible conexión.

¿Qué cargos enfrentan los detenidos?

Martínez Ávalos enfrenta dos cargos de tráfico de drogas de nivel tres, un cargo de lavado de dinero y otro por mantener una vivienda o vehículo para sustancias controladas.

Las autoridades también informaron que tenía una orden de arresto pendiente en Louisiana.

Mondragón Gamino enfrenta los mismos cuatro cargos en Carolina del Norte: dos por tráfico de nivel tres, uno por lavado de dinero y otro relacionado con una vivienda o vehículo.

La información policial no detalla específicamente la presunta participación de cada acusado en las actividades investigadas.

Ambos tienen órdenes de detención de ICE

La Policía de Gastonia informó que Martínez Ávalos y Mondragón Gamino tienen detenciones migratorias solicitadas por ICE.

Una orden de detención o detainer de ICE es una solicitud dirigida a una agencia policial para mantener temporalmente bajo custodia a una persona que podría quedar en libertad.

La existencia de un detainer no determina por sí sola el estatus migratorio de una persona ni equivale a una orden de deportación.

Varias agencias participaron en el operativo

Detectives de Gastonia recibieron apoyo de la Oficina del Alguacil del Condado de Gaston y la Oficina del Alguacil del Condado de Cleveland. También participaron el Departamento de Policía de Mount Holly y el Buró Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI).

La información proporcionada no indica que la investigación haya concluido ni señala si podrían presentarse cargos adicionales.