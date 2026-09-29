Esta semana, Charlotte y sus alrededores tendrán diversas actividades y servicios gratuitos dirigidos a la comunidad. Entre las opciones se encuentran jornadas de distribución de alimentos, una clínica dental gratuita, atención veterinaria para mascotas, espacios de apoyo para mujeres y mucho más en nuestra cartelera semanal.

Comunitario

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis

Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 30 de septiembre

: miércoles 30 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Atrium Behavioral Health

: Atrium Behavioral Health Dirección : 501 Billingsley Rd., Charlotte, NC 28211

: 501 Billingsley Rd., Charlotte, NC 28211 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 2 de octubre

: viernes 2 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Lift Up Carolinas

: Lift Up Carolinas Dirección : 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217

: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 5 de octubre

: lunes 5 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Trinity United Methodist Church

: Trinity United Methodist Church Dirección : 6230 Beatties Ford Rd,, Charlotte, NC 28216

: 6230 Beatties Ford Rd,, Charlotte, NC 28216 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 7 de octubre

: miércoles 7 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Johnston YMCA

: Johnston YMCA Dirección : 325 N Davidson St., Charlotte, NC 28205

: 325 N Davidson St., Charlotte, NC 28205 Regístrese en el siguiente enlace.

Evento de distribución de alimentos Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Fecha : jueves 1.° de octubre

: jueves 1.° de octubre Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : jueves 1.° de octubre

: jueves 1.° de octubre Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Hope Street Food Pantry

: Hope Street Food Pantry Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269 Fecha : martes 6 de octubre

: martes 6 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional Library

: Allegra Westbrooks Regional Library Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

Voces de Charlotte A un año de la Operación Charlotte’s Web, este encuentro reunirá a la comunidad para reflexionar sobre su impacto en las familias inmigrantes, con historias, entrevistas y presentaciones de periodistas y miembros de la comunidad. El evento será bilingüe y ofrecerá un espacio para compartir experiencias e información. Fecha : jueves 1.° de octubre

: jueves 1.° de octubre Hora : 5:30 p.m. a 8:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Sterling Events Venue by La Noticia

: Sterling Events Venue by La Noticia Dirección : 4300 Monroe Rd, Suite B, Charlotte, NC 28205

: 4300 Monroe Rd, Suite B, Charlotte, NC 28205 Costo: gratis, con registro previo en el siguiente enlace.

Megaclínica gratuita para mascotas ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica gratuita en la cual vacunarán a las mascotas contra la rabia, ofrecerán microchips y otras vacunas esenciales. Informa el refugio que los perros deben estar con una correa segura y los gatos en transportadoras. Además, es solo para quienes vivan en el condado de Mecklenburg. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : Animal Care & Control

: Animal Care & Control Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

Espacio de apoyo para la mujer La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas. Fecha : martes 6 y 13 de septiembre

: martes 6 y 13 de septiembre Hora : 1:30 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita completando el siguiente formulario.

Salud

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones: Fecha : jueves 1.° de septiembre

: jueves 1.° de septiembre Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Clínica dental gratuita en Gastonia La Fundación de la Sociedad Dental de Carolina del Norte realizará una clínica dental gratuita de North Carolina Missions of Mercy (NC MOM) para personas que necesitan atención dental y tienen dificultades para acceder a estos servicios. La atención será por orden de llegada y se recomienda llegar con varias horas de anticipación, ya que algunas personas comienzan a hacer fila desde la medianoche. Fecha : viernes 2 y sábado 3 de octubre

: viernes 2 y sábado 3 de octubre Hora : las puertas abren a las 6:00 a.m.

: las puertas abren a las 6:00 a.m. Lugar : City Church

: City Church Dirección : 3100 City Church St. Gastonia, NC 28056

: 3100 City Church St. Gastonia, NC 28056 Costo : gratis

: gratis Oservación: no es necesario presentar comprobante de ingresos, pero al registrarse se debe completar una declaración de ingresos. La atención es por orden de llegada y está sujeta a la capacidad de la clínica.

Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español. Fecha : lunes 5 de octubre

: lunes 5 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Educación y oportunidades

Simposio académico familiar para estudiantes de CMS El Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) invita a estudiantes multilingües y sus familias a participar en el Simposio Académico Familiar para Estudiantes de Inglés 2026 (ELFAS), un evento que ofrecerá recursos educativos, apoyo del distrito y conexiones con organizaciones comunitarias locales. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Garinger High School

: Garinger High School Dirección: 1100 Eastway Dr, Charlotte, NC 28205

Taller gratuito de Microsoft Excel La biblioteca ofrecerá un taller de Microsoft Excel en español que va más allá de lo básico. Aprenda a crear fórmulas, funciones, modificaciones de hojas de cálculo, cuadros y gráficos. Se requiere experiencia previa en Excel. Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 a.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 a.m. Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección : 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205

: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Clase de preparación para el examen de ciudadanía En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 5 de octubre

: lunes 5 de octubre Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis