Esta semana, Charlotte y sus alrededores tendrán diversas actividades y servicios gratuitos dirigidos a la comunidad. Entre las opciones se encuentran jornadas de distribución de alimentos, una clínica dental gratuita, atención veterinaria para mascotas, espacios de apoyo para mujeres y mucho más en nuestra cartelera semanal.
Comunitario
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 30 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Atrium Behavioral Health
- Dirección: 501 Billingsley Rd., Charlotte, NC 28211
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 2 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 5 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Trinity United Methodist Church
- Dirección: 6230 Beatties Ford Rd,, Charlotte, NC 28216
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 7 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Johnston YMCA
- Dirección: 325 N Davidson St., Charlotte, NC 28205
- Regístrese en el siguiente enlace.
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 1.° de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 1.° de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: martes 6 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
Voces de Charlotte
A un año de la Operación Charlotte’s Web, este encuentro reunirá a la comunidad para reflexionar sobre su impacto en las familias inmigrantes, con historias, entrevistas y presentaciones de periodistas y miembros de la comunidad. El evento será bilingüe y ofrecerá un espacio para compartir experiencias e información.
- Fecha: jueves 1.° de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Sterling Events Venue by La Noticia
- Dirección: 4300 Monroe Rd, Suite B, Charlotte, NC 28205
- Costo: gratis, con registro previo en el siguiente enlace.
Megaclínica gratuita para mascotas
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica gratuita en la cual vacunarán a las mascotas contra la rabia, ofrecerán microchips y otras vacunas esenciales. Informa el refugio que los perros deben estar con una correa segura y los gatos en transportadoras. Además, es solo para quienes vivan en el condado de Mecklenburg.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
Espacio de apoyo para la mujer
La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas.
- Fecha: martes 6 y 13 de septiembre
- Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita completando el siguiente formulario.
Salud
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones:
- Fecha: jueves 1.° de septiembre
- Hora: 9:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Clínica dental gratuita en Gastonia
La Fundación de la Sociedad Dental de Carolina del Norte realizará una clínica dental gratuita de North Carolina Missions of Mercy (NC MOM) para personas que necesitan atención dental y tienen dificultades para acceder a estos servicios. La atención será por orden de llegada y se recomienda llegar con varias horas de anticipación, ya que algunas personas comienzan a hacer fila desde la medianoche.
- Fecha: viernes 2 y sábado 3 de octubre
- Hora: las puertas abren a las 6:00 a.m.
- Lugar: City Church
- Dirección: 3100 City Church St. Gastonia, NC 28056
- Costo: gratis
- Oservación: no es necesario presentar comprobante de ingresos, pero al registrarse se debe completar una declaración de ingresos. La atención es por orden de llegada y está sujeta a la capacidad de la clínica.
Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores
Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español.
- Fecha: lunes 5 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Educación y oportunidades
Simposio académico familiar para estudiantes de CMS
El Sistema Escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) invita a estudiantes multilingües y sus familias a participar en el Simposio Académico Familiar para Estudiantes de Inglés 2026 (ELFAS), un evento que ofrecerá recursos educativos, apoyo del distrito y conexiones con organizaciones comunitarias locales.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Garinger High School
- Dirección: 1100 Eastway Dr, Charlotte, NC 28205
Taller gratuito de Microsoft Excel
La biblioteca ofrecerá un taller de Microsoft Excel en español que va más allá de lo básico. Aprenda a crear fórmulas, funciones, modificaciones de hojas de cálculo, cuadros y gráficos. Se requiere experiencia previa en Excel.
- Fecha: sábado 3 de octubre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 a.m.
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 5 de octubre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Taller gratuito de marketing digital para emprendedores
Project 658 y el Small Business and Technology Development Center de UNC Charlotte ofrecerán un taller gratuito en español dirigido a emprendedores actuales y futuros dueños de pequeños negocios. En esta sesión se abordarán estrategias de marketing digital para ayudar a los participantes a promocionar sus negocios y llegar a más clientes.
- Fecha: lunes 5 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Project 658
- Dirección: 3646 Central Ave., Charlotte, NC 28205