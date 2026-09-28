Artistas y organizaciones comunitarias se reunirán este viernes 2 de octubre en el centro de Charlotte para crear una instalación artística enfocada en los derechos de los inmigrantes, la democracia y la libertad de expresión. Invitan a otros creativos a unirse y llevar su arte pro-migrante.

Arte en contra de la Operation Charlotte's Web

Esta actividad es organizada por Action NC, a través del grupo Somos la Web, un colectivo de artistas, escultores, bailarines, pintores, fotógrafos, entre otros creativos. Además, forma parte de Fall of Freedom, una iniciativa artística nacional que utiliza el arte para abordar temas sociales. Este año la propuesta se enfocó en fijar una postura en contra de operativos migratorios.

La instalación, en Charlotte, hará referencia a Charlotte’s Web, el operativo migratorio más grande de Carolina del Norte que dejó más de 1,300 detenidos, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los organizadores buscan utilizar el espacio para reconocer las experiencias de los inmigrantes y hablar sobre la importancia de proteger sus derechos.

“Será una instalación en forma de tela de araña para simbolizar ‘We Are The We’ y ese arte en contra de la Operation Charlotte's Web. Allí íbamos a tener una mesa para el público que puede venir a escribir un mensaje o puede dibujar algo y ponerlo en la telaraña. Vamos a tener bailes, percusión con la participación de Claudio Ortíz y sus tambores, va a haber poesía y obras visuales”, explicó a La Noticia Héctor, uno de los organizadores.

Añadió: “Vamos a hablar sobre la importancia de votar, de proteger a los inmigrantes. También para reconocer lo que vivieron los inmigrantes durante Charlotte’s Web, sobre la importancia de proteger la democracia y los derechos del pueblo”.

¿Cuándo y dónde será el evento?

La actividad se realizará el viernes 2 de octubre a partir de las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Será en la esquina de Trade Street y Tryon Street, en el centro de Charlotte. Dirección (de referencia): 137 E Trade St, Charlotte, NC 28202.

El evento es abierto al público y quienes deseen participar con una obra artística deberán avisar previamente a los organizadores registrándose en el siguiente enlace y llevar los elementos necesarios para exhibirla, como un trípode o soporte.