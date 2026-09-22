La última semana de septiembre llega a Charlotte con actividades gratuitas y recursos para la comunidad. Del 23 al 30 de septiembre habrá distribuciones de alimentos, talleres, eventos para inmigrantes, clases educativas y otros espacios comunitarios en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores. Visita La Noticia cada semana para mantenerte informado sobre los eventos que se realizan en Charlotte y sus alrededores.
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 23 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Cokesbury UMC
- Dirección: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 25 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Greater Mt. Sinai Baptist Church
- Dirección: 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 28 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St.,Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC y Luz a las Naciones, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 23 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: miércoles 23 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 24 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 24 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace o acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.
Presentación virtual sobre inmigración
Project 658, junto con Hope Community Clinic y Vía Legal, estará llevando a cabo una sesión para explicar las actualizaciones en temas migratorios y conocer diferentes opciones legales para inmigrantes. El evento será en español y es gratuito.
- Fecha: jueves 24 de septiembre
- Hora: 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: en línea
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller bilingüe sobre productos y servicios bancarios
La Coalición Latinoamericana invita a la comunidad a participar en un taller bilingüe (español-inglés) para aprender sobre conceptos básicos de la banca, tipos de cuentas, tarjetas de crédito y cómo proteger la información personal contra fraudes.
- Fecha: jueves 24 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: gratis
- Regístrese en el siguiente enlace.
Seminario: Prepare su negocio para la temporada de impuestos
A través de este seminario de Prospera aprenderá a organizar sus finanzas con estrategias clave para la planificación fiscal. Este seminario le ayudará a evitar errores comunes, adaptarse a cambios recientes y preparar su negocio para declarar impuestos de forma efectiva
- Fecha: jueves 24 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: en línea
- Inscripción en el siguiente enlace.
Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte
Estos eventos están diseñados para nuevos residentes que buscan integrarse a la comunidad de Charlotte. Únete a esta sesión para conocer International House, los servicios de la ciudad de Charlotte y los diferentes recursos disponibles en salud, educación y vivienda. Las sesiones se ofrecen en inglés y español.
- Fecha: viernes 25 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
- Inscripción en el siguiente enlace.
Activismo en acción: Conversación con Manolo Betancur
Se trata de una conversación sobre activismo, liderazgo comunitario y el trabajo para construir una Charlotte más acogedora reunirá al activista y al líder comunitario Manolo Betancur. Esta actividad forma parte de los eventos durante el Mes de Bienvenida. Los asistentes podrán disfrutar de una taza de café gratis mientras conocen más sobre su trayectoria y labor comunitaria.
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Higher Grounds by Manolo's
- Dirección: 1501 Queens Rd, Charlotte, NC 28207
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 28 de septiembre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Feria de recursos para la vuelta a clases
La Biblioteca de Steele Creek invita a estudiantes de primaria y sus familias a conocer los servicios y recursos disponibles para apoyar el aprendizaje. Los participantes también podrán disfrutar de una búsqueda del tesoro sobre habilidades bibliotecarias y ganar un premio. Habrá traductores e intérpretes disponibles.
- Fecha: martes 29 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek Library
- Dirección: 13620 Steele Creek Rd., Charlotte, NC 28273