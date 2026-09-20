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Charlotte se vistió de gala la noche del 19 de septiembre para celebrar el talento, el esfuerzo y la trayectoria de quienes dejan huella en nuestra comunidad. Los Latin American Excelente Awards 2026, organizados por La Noticia, llegaron a su edición número 28 para reconocer a empresarios, estudiantes y personas comprometidas con el crecimiento de la comunidad latina en las Carolinas.

200 personas llegan a los Excelente Awards 

La velada comenzó con la recepción de los invitados, seguida por la bienvenida de la maestra de ceremonias Jhosie González y una oración a cargo de la pastora Pilar Pérez, antes de disfrutar de una cena especial y presentaciones artísticas a cargo de Malena Benton y Nathalia Nettles.

Luego, llegó uno de los momentos más esperados de la noche: la ceremonia de premiación. Este año, cinco personas fueron reconocidas:

  • Isabella Obregón Del Águila, Estudiante del Año, por su excelencia académica y su sueño de seguir una carrera en medicina.
  • Irlanda Ruiz, Persona de Servicio a la Comunidad del Año, por su trabajo con familias y personas con discapacidades.
  • Greg Asciutto, Persona No Latina Más Solidaria con la Comunidad Latina del Año, por su trabajo comunitario en el desarrollo del este de Charlotte.
  • Yvonne Farfán, Mujer de Negocios del Año, quien además impulsa la independencia financiera de las latinas.
  • Giovani González, Hombre de Negocios del Año, por su trayectoria y apoyo a nuevos estudiantes universitarios de primera generación.

Cada uno de los homenajeados representa una historia diferente, pero todos comparten algo: el compromiso de trabajar, crecer y contribuir a una comunidad que continúa dejando huella. Después de la ceremonia, la celebración continuó con la presentación en vivo de El Nuevo Tumbao, que puso a los invitados a bailar y cerró una noche llena de música y orgullo latino.

Aquí algunas imágenes de los momentos más destacados de los Premios Excelente 2026:

Para ver más imágenes, visita el siguiente enlace.

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.