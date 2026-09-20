Charlotte se vistió de gala la noche del 19 de septiembre para celebrar el talento, el esfuerzo y la trayectoria de quienes dejan huella en nuestra comunidad. Los Latin American Excelente Awards 2026, organizados por La Noticia, llegaron a su edición número 28 para reconocer a empresarios, estudiantes y personas comprometidas con el crecimiento de la comunidad latina en las Carolinas.
200 personas llegan a los Excelente Awards
La velada comenzó con la recepción de los invitados, seguida por la bienvenida de la maestra de ceremonias Jhosie González y una oración a cargo de la pastora Pilar Pérez, antes de disfrutar de una cena especial y presentaciones artísticas a cargo de Malena Benton y Nathalia Nettles.
Luego, llegó uno de los momentos más esperados de la noche: la ceremonia de premiación. Este año, cinco personas fueron reconocidas:
- Isabella Obregón Del Águila, Estudiante del Año, por su excelencia académica y su sueño de seguir una carrera en medicina.
- Irlanda Ruiz, Persona de Servicio a la Comunidad del Año, por su trabajo con familias y personas con discapacidades.
- Greg Asciutto, Persona No Latina Más Solidaria con la Comunidad Latina del Año, por su trabajo comunitario en el desarrollo del este de Charlotte.
- Yvonne Farfán, Mujer de Negocios del Año, quien además impulsa la independencia financiera de las latinas.
- Giovani González, Hombre de Negocios del Año, por su trayectoria y apoyo a nuevos estudiantes universitarios de primera generación.
Cada uno de los homenajeados representa una historia diferente, pero todos comparten algo: el compromiso de trabajar, crecer y contribuir a una comunidad que continúa dejando huella. Después de la ceremonia, la celebración continuó con la presentación en vivo de El Nuevo Tumbao, que puso a los invitados a bailar y cerró una noche llena de música y orgullo latino.
Aquí algunas imágenes de los momentos más destacados de los Premios Excelente 2026:
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