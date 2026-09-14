¡Atención! Estos productos ya se pueden reciclar en Charlotte

Los residentes del condado de Mecklenburg ahora pueden reciclar más productos de uso cotidiano, incluidos vasos de plástico, recipientes de yogur y envases para frutas que generalmente tienen plástico transparente.

La ampliación llega después de una importante modernización del Materials Recovery Facility de Amble Drive, ubicado en Charlotte.

La planta reabrió con nueva tecnología que permitirá procesar más materiales y reducir la cantidad de desperdicios enviados al vertedero.

Entre las mejoras destacan 16 clasificadores ópticos que identifican y separan automáticamente diferentes materiales reciclables.

¿Qué nuevos productos puede reciclar?

Con la modernización, los residentes pueden colocar nuevos productos en sus contenedores residenciales de reciclaje.

Entre ellos se encuentran:

Vasos de papel , incluidos los utilizados para café y bebidas de restaurantes.

, incluidos los utilizados para café y bebidas de restaurantes. Vasos de plástico , pero sin pajillas (popotes o sorbetes).

, pero sin pajillas (popotes o sorbetes). Recipientes de polipropileno, como los utilizados para yogur y otros alimentos.

Envases transparentes de plástico PET para frutas, productos de panadería y comidas preparadas.

para frutas, productos de panadería y comidas preparadas. Recipientes limpios de comida para llevar fabricados con materiales reciclables aceptados.

“Durante años hemos escuchado a los residentes decir que quieren reciclar estos artículos. ¡Ahora pueden hacerlo!”, dijo Jeff Smithberger, director de Mecklenburg County Solid Waste.

Nueva tecnología permitirá recuperar más materiales

Los clasificadores ópticos utilizan tecnología avanzada para identificar los productos mientras avanzan por las instalaciones.

El sistema puede separar materiales con mayor eficiencia y recuperar productos que anteriormente no eran aceptados por el programa residencial.

Las autoridades estiman que reciclar productos como vasos de papel y recipientes de yogur podría evitar que unas 50 toneladas lleguen al vertedero local.

La modernización también aumenta la capacidad de procesamiento de la planta.

Tres reglas para reciclar correctamente

Mecklenburg pide recordar tres palabras antes de colocar cualquier producto en el contenedor: limpio, suelto y seco.

Los residentes deben retirar alimentos y otros residuos de los envases antes de reciclarlos. Los productos deben colocarse directamente dentro del contenedor. No deben introducirse dentro de bolsas plásticas. También deben vaciarse los líquidos y mantener los materiales secos siempre que sea posible.

Estas prácticas facilitan el trabajo de los nuevos equipos y aumentan las posibilidades de recuperar correctamente los materiales.

¿Dónde está la planta de reciclaje?

La planta se encuentra en 1007 Amble Drive, Charlotte.

Su reapertura forma parte de los esfuerzos del condado para aumentar la capacidad de reciclaje y aprovechar más materiales recuperables.

Los residentes pueden consultar las reglas y conocer qué otros productos acepta el programa en el portal de Mecklenburg County.

Consulte la guía de reciclaje de Mecklenburg County