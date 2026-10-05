Inmigrantes con casos pendientes y sin abogados pueden recibir asesoría legal gratuita para sus casos migratorios en Charlotte. Esta orientación es tanto para quienes tengan audiencias pendientes en la corte de inmigración de Carolina del Norte, que está en Charlotte, como para quienes tengan casos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

A través del Programa de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Apoyo Legal de Charlotte brinda asesoría legal gratuita para personas con diferentes casos migratorios. En oportunidades anteriores, esta orientación estaba dirigida a personas con casos de asilo defensivo. Sin embargo, ese asesoramiento se ha ampliado ante la creciente necesidad de ayuda legal y la falta de recursos.

Asesoría gratis, ¿qué esperar de la orientación?

Quienes no cuentan con un abogado o asesoría legal para sus casos migratorios suelen enfrentar desafíos como comprender ciertas regulaciones migratorias, reunir requisitos muy específicos y completar planillas que están generalmente en inglés. A esto se suma la dificultad de identificar qué opciones legales pueden aplicar a su situación y cuáles son los pasos que deben seguir.

En casos de asilo, por ejemplo, este año la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) realizó cambios en la forma en que los jueces pueden manejar los casos desde la primera audiencia. La falta de respuestas en las planillas, de documentos o el incumplimiento de un requisito puede afectar el proceso y tener consecuencias importantes para el solicitante.

“Es importante que las personas entiendan que, si tienen una corte, tienen que ir. Nosotros les podemos ayudar a dar un asesoramiento pleno a su caso, dejándoles saber el tipo de remedio legal para el cual uno entonces pueda calificar. Con esto, ya después la persona va a saber cuáles son los próximos pasos a tomar antes de su audiencia”, comentó Ruth Santana, abogada de inmigración del Centro de Apoyo Legal de Charlotte desde hace 16 años.

¿Cuándo y dónde conseguir la ayuda?

Las consultas se ofrecen los miércoles, de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., en un espacio habilitado en el cuarto piso de la Corte de Inmigración de Carolina del Norte. Está ubicada en 5701 Executive Center Dr., Charlotte, NC 28212.

Debido al alto volumen de llamadas que recibe actualmente el Centro de Apoyo Legal de Charlotte, no es necesario ni posible reservar una cita con anticipación. Las personas interesadas pueden acudir directamente durante el horario establecido para solicitar orientación.

“Se atendera a las personas en orden de llegada. Lo que necesitan llevar es toda documentacion inmigratorio incluyendo copias de solicitudes entregado a corte (por ejemplo: solicitud de asilo)”, precisó Santana.

El servicio cuenta con personal bilingüe y no incluye representación legal ante la corte. Se trata de orientación para ayudar a los inmigrantes a entender y avanzar en sus procesos. “Dan asesoría y orientación sobre qué esperar y qué opciones tiene y brindan herramientas para presentarse”, aclaró.

Además, la organización informó que a partir de enero de 2027, ofrecerá una vez al mes más asesoría sobre distintos casos de inmigración para personas que no tengan abogado.

Para conocer más sobre el Centro de Apoyo Legal de Charlotte y sus servicios, visita el siguiente enlace.