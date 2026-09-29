Nueva era en las carreteras: Patrulla Estatal coopera con ICE

A partir de esta semana, ICE gana mayor presencia en las carreteras de Carolina del Norte. Para miles de inmigrantes, esto significa que una parada de tránsito podría tener nuevas consecuencias, especialmente para personas que manejan sin licencia de conducir o que no tienen una identificación válida.

La Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte (SHP) amplió su cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo el acuerdo 287(g), desde el 27 de septiembre, una medida que aumenta la participación de agentes estatales en funciones relacionadas con la aplicación de leyes federales de inmigración.

La medida surge de la Ley de Protección Fronteriza de Carolina del Norte, SB-153, aprobada después de que la Asamblea General anuló el veto del gobernador Josh Stein el 24 de junio de 2026.

Activistas piden a los inmigrantes que conozcan sus derechos durante potenciales encuentros con agentes de tránsito.

Cuatro agencias involucradas con ICE

La ley estatal ordenó a la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Corrección de Adultos, y el Buró Estatal de Investigaciones (SBI) establecer acuerdos con ICE antes del 1 de octubre de 2026.

Estos convenios permiten que agentes estatales designados y capacitados por ICE realicen determinadas funciones migratorias. Por ejemplo, exige que empleados de estas agencias intenten determinar si una persona bajo su custodia o supervisión es ciudadana o residente legal.

Para hacerlo, pueden realizar preguntas o revisar documentos. Si no logran determinar el estatus, deben consultar con ICE.

Cada vez más condados en el programa de deportación 287(g)

Hasta finales de septiembre, en Carolina del Norte 28 entidades estaban suscritas a los acuerdos 287(g): los departamentos de policía de seis ciudades pequeñas, las oficinas del alguacil de 21 condados y una agencia estatal (la Patrulla de Carreteras). Esto significa que los agentes locales de estos lugares pueden cumplir tareas migratorias.

Departamentos de policía con 287(g):

Beulaville

Brookford

Kenansville

Newland

Pikeville

Robbins

Condados con alguaciles con 287(g):

Alamance

Avery

Brunswick

Cabarrus

Caldwell

Carteret

Catawba

Cherokee

Cleveland

Columbus

Craven

Duplin

Gaston

Henderson

Lincoln

Nash

Onslow

Person

Randolph

Rockingham

Union

Existen tres modalidades de acuerdo con ICE: oficial de servicio (Warrant Service Officer), grupo de trabajo (Task Force Model) y aplicación en la cárcel (Jail Enforcement). Los dos primeros modelos son más activos y pueden tener a oficiales en las calles.

Adicionalmente, GEO Group mantiene un contrato para operar un centro de procesamiento migratorio en Winton, condado de Hertford, con una capacidad de 1,320 personas. El temor es que una mayor participación de autoridades estatales y más capacidad de detención podría incrementar los arrestos y el perfil racial.

¿Tiene que responder dónde nació?

La organización Siembra NC recuerda que una persona puede ejercer su derecho a permanecer en silencio ante preguntas sobre su lugar de nacimiento o estatus migratorio.

Sin embargo, durante una parada de tránsito, el conductor debe cumplir con los requisitos legales relacionados con la conducción y presentar los documentos exigidos. Muy importante: no proporcionar información falsa ni documentos falsificados.

La organización sostiene que el nuevo acuerdo podría convertir encuentros rutinarios de tránsito en situaciones que deriven en arrestos y deportaciones. Como el operativo ocurrió el 24 de septiembre en el condado de Columbus, donde conductores y pasajeros latinos fueron interrogados sobre su lugar de nacimiento y documentos migratorios.

¿Dónde pedir ayuda?

Siembra NC pide a quienes presencien una detención migratoria en carreteras estatales o necesiten ayuda para localizar a un familiar que llamen al 336-543-0353.

La organización también recibe reportes sobre retenes y encuentros con autoridades migratorias.