TPS de 200,000 salvadoreños queda en el limbo

Cerca de 200,000 salvadoreños que viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan incertidumbre sobre su futuro migratorio.

La actual designación vence este 9 de septiembre de 2026, mientras el gobierno del presidente Donald Trump todavía no anuncia una decisión definitiva.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que anunciará su decisión “en el momento apropiado”.

Mientras tanto, las protecciones permanecerán vigentes hasta que se produzca ese anuncio, informó el DHS.

¿Qué pasa si el gobierno no toma una decisión?

La legislación establece un mecanismo importante para los beneficiarios.

Si DHS no toma una decisión dentro del plazo correspondiente, la designación puede extenderse automáticamente durante seis meses.

Una situación similar ocurrió en mayo con aproximadamente 11,000 libaneses. Su TPS recibió una extensión automática que les permitió permanecer y trabajar legalmente durante otros 180 días.

Salvadoreños tienen TPS desde 2001

Estados Unidos otorgó TPS a El Salvador después de dos devastadores terremotos ocurridos en 2001.

Desde entonces, aproximadamente 200,000 salvadoreños han permanecido bajo esta protección.

El TPS permite a personas elegibles permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener permisos de trabajo.

El Congreso creó el programa en 1990 para ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres u otras condiciones extraordinarias.

Antes de terminar su mandato, el presidente Joe Biden extendió la designación de El Salvador hasta septiembre de 2026.

Gobierno ha terminado TPS de varios países

La incertidumbre ocurre después de que la administración Trump avanzó con la terminación del TPS para ciudadanos de numerosos países.

Más de un millón de personas de 14 países han resultado afectadas por esas decisiones, según el reporte de The Associated Press.

Entre ellos se encuentran ciudadanos de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria.

En junio, la Corte Suprema permitió que DHS terminara las protecciones para aproximadamente 350,000 haitianos y 6,000 sirios.

Esa decisión podría tener consecuencias para otros grupos protegidos por el programa.

Familias salvadoreñas esperan una respuesta

La posible terminación tendría un impacto considerable en las familias que han vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas.

Muchos beneficiarios tienen hijos nacidos en Estados Unidos y han establecido sus vidas y empleos en el país.

El Salvador también depende significativamente de las remesas enviadas desde el extranjero.

Los salvadoreños enviaron $9,900 millones en remesas durante 2025, equivalentes al 24 % del producto interno bruto salvadoreño, según su banco central.

Por ahora, los beneficiarios deben esperar el anuncio oficial de DHS sobre el futuro de la designación.

Esta historia se elaboró con información de AP.