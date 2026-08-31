Cuando una persona busca migrar legalmente a Estados Unidos, debe demostrar que no será una carga pública; por ello, puede necesitar un patrocinador que le brinde respaldo financiero. Convertirse en patrocinador de un inmigrante implica asumir una responsabilidad que puede variar según el proceso migratorio.

Aunque muchas personas aceptan este papel y firman documentos para ayudar a familiares o conocidos, es importante entender que esto puede generar obligaciones legales y económicas. Por eso, consultamos a la abogada de inmigración, Jennifer Ezeigwe, quien explicó por cuánto tiempo y cuáles son las posibles consecuencias de ser patrocinador de un inmigrante.

¿En qué casos un inmigrante necesita un patrocinador?

En algunos procesos migratorios, la persona que solicita ciertos beneficios debe demostrar que cuenta con apoyo económico en el país. Ante esto, quien ofrece apoyarlo firma una Declaración Jurada de Patrocinio Económico, conocida como Formulario I-864. Este se usa en trámites como:

Ajuste de estatus.

Peticiones familiares

Peticiones basadas en empleo.

Solicitudes de visas.

No es lo mismo ser patrocinador que pagar por una fianza

Esta figura de patrocinador también es utilizada para quien apoya a un inmigrante detenido por ICE y firma como fiador de una fianza de inmigración, para que la persona sea liberada mientras su caso continúa en la corte.

“Son dos cosas diferentes. Los patrocinadores, cuando una persona está en el proceso de inmigración con el formulario I-864, esto es un compromiso para un “affidavit”. Eso es un contrato que se hace con el gobierno en el que la persona (el inmigrante) no va a convertirse en una carga pública. Ahora, cuando la persona asume el pagar la fianza, el patrocinador lo que está firmando y diciendo es que usted se va a hacer responsable de que la persona va a seguir yendo a sus citas en corte”, comentó Ezeigwe a La Noticia.

¿Qué responsabilidades asume un patrocinador?

En el primer caso (por medio del Formulario I-864), según la abogada de inmigración, quien asume el rol de patrocinador firma un contrato con el gobierno y a través de él se compromete a:

Brindar apoyo económico al inmigrante patrocinado . “En esta declaración la persona está diciendo que es responsable de todo lo que tenga que ver con financiamiento y dinero para el patrocinado y, como es un contrato, tiene peso de ley, diciendo que te vas a hacer cargo de la persona hasta 10 años o hasta que esa persona tenga su ciudadanía”, indicó la abogada.

. “En esta declaración la persona está diciendo que y dinero para el patrocinado y, como es un contrato, tiene peso de ley, diciendo que te vas a hacer cargo de la persona hasta 10 años o hasta que esa persona tenga su ciudadanía”, indicó la abogada. Reembolsar al gobierno por las ayudas que solicite el patrocinado

Verificar que, si el inmigrante patrocinado solicita alguna ayuda, esta incluya los recursos económicos del patrocinador. Explica la abogada que, si bien el incluir los recursos económicos del patrocinador puede ocasionar que el patrocinado ya no califique para la ayuda, el omitir esta información va a afectar al patrocinador en su economía y caso migratorio.

Explica la abogada que, si bien el incluir los recursos económicos del patrocinador puede ocasionar que el patrocinado ya no califique para la ayuda, el omitir esta información va a afectar al patrocinador en su economía y caso migratorio. Evitar que el patrocinado se convierta en carga pública. En consecuencia, debe cubrir sus gastos por atención médica, vivienda, alimentación y necesidades básicas.

¿Qué pasa si el inmigrante se convierte en una carga pública?

“Sí, por ejemplo, tú patrocinas a un primo para que venga a vivir a Estados Unidos y asumes una responsabilidad financiera hacia él. Y si después de llegar, tu primo solicita y recibe asistencia pública, como Medicare o ayuda en efectivo (cash assistance), el gobierno puede considerar que tú, como patrocinador, eres responsable de esos costos. Por lo tanto, el gobierno podría exigir que devuelvas el dinero gastado en asistencia pública, argumentando que, como patrocinador, es tu responsabilidad cubrir esos gastos”, explicó la abogada.

Aclaró que la responsabilidad del patrocinado no desaparece solo porque el inmigrante cambie de dirección o consiga un trabajo. Termina después de 40 trimestres de trabajo acreditados ante el Seguro Social. Lo cual es un equivalente a 10 años. O si el patrocinado se convierte en un ciudadano estadounidense.

“En mi carrera, yo no he visto donde un gobierno va y demanda el dinero de una persona que ha firmado una I-864. No es frecuente, pero es importante que la gente entienda lo que es una carga pública para evitar afectar a quien les apoyó en el proceso al convertirse en su patrocinador”, mencionó.

¿Qué pasa si una persona es patrocinador para una fianza migratoria?

Este caso es diferente. Cuando alguien paga una fianza para que un inmigrante salga de detención, el objetivo principal es garantizar que esa persona cumpla con sus obligaciones ante la corte de inmigración.

“Usted está diciendo que es responsable de que esta persona vaya a las audiencias. Ahora, si esa persona no va a la corte, entonces ahí no significa que a usted lo van a arrestar. Lo que significa es que el dinero que dio para la fianza lo va a perder”, dijo Ezeigwe.

¿El patrocinador tiene que pagar todos los gastos del inmigrante?

“No. Eso no significa que usted es responsable por los gastos de esa persona, por la renta (alquiler) de esa persona, las deudas que tenga esa persona. Eso no significa eso; eso simplemente es para el propósito de que esa persona vuelva para la corte”, indicó.

Ezeigwe trabaja en la Firma de Abogados Sussman, la cual ofrece asistencia legal con casos de familia, inmigración y negocios. Para conocer más sobre sus servicios, visite el siguiente enlace.