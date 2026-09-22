Latino podría enfrentar cárcel por volar dron cerca de aeropuerto

Un latino de Charlotte se declaró culpable de operar un dron sin autorización en una zona prohibida del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT). Marco Antonio Ochoa, de 50 años, admitió el cargo federal de operación insegura de una aeronave no tripulada ante el juez magistrado Mark T. Odulio.

El incidente ocurrió en marzo de 2026, según informó la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Ochoa enfrenta una pena máxima de un año de prisión y una multa de $100,000. El tribunal todavía no ha fijado la fecha de su sentencia.

¿Dónde voló el dron?

Según los documentos judiciales, Ochoa lanzó y operó el dron desde Airport Overlook, un parque público donde los visitantes observan aterrizajes y despegues. El parque se encuentra entre dos pistas activas del aeropuerto de Charlotte. Sin embargo, el área forma parte de una zona de exclusión donde está prohibido operar drones sin autorización.

La Fiscalía señaló que Ochoa voló la aeronave dentro de esa zona restringida. El hecho de que Airport Overlook sea un espacio público para observar aviones no significa que esté permitido volar drones desde allí.

¿Qué sanción podría recibir?

Ochoa se declaró culpable de un cargo federal de operación insegura de una aeronave no tripulada.

El delito contempla una pena máxima de un año de prisión, una multa de $100,000 y hasta un año de libertad supervisada.

Estas son las sanciones máximas previstas para el cargo. La pena concreta dependerá de la decisión del tribunal. El FBI y el Servicio Federal de Alguaciles Aéreos investigaron el caso.

¿Qué debe saber antes de volar un dron?

La Administración Federal de Aviación (FAA) establece restricciones para proteger el espacio aéreo, especialmente cerca de aeropuertos y otras zonas sensibles.

Antes de cada vuelo, los operadores deben comprobar las restricciones vigentes y determinar si necesitan autorización.

La FAA también publica restricciones temporales de vuelo, conocidas como Temporary Flight Restrictions (TFR).

Estas medidas pueden limitar o prohibir temporalmente la operación de aeronaves, incluidos los drones, en determinadas áreas.

La Fiscalía recordó que volar en una zona restringida puede dar lugar a multas y cargos penales.

Para conocer las reglas y verificar el espacio aéreo antes de despegar, consulte la información oficial de la FAA sobre drones.

Las autoridades piden reportar actividades peligrosas con drones al 911 o al 1-800-CALL-FBI.