Familias, niños, artistas y miembros de organizaciones comunitarias se reunieron el viernes 18 de septiembre en el este de Charlotte para celebrar la resiliencia de la comunidad inmigrante y presentar un mural que busca mantener visible su historia y cultura.

Un mural sobre la historia inmigrante

El mural lleva por nombre “Brave of us”, en español “Valientes de nosotros". Fue realizado por el artista Roy Alonzo, quien utilizó colores vivos para representar distintos elementos de la identidad latina y la experiencia de los inmigrantes. El mural está ubicado en Sabores de Oaxaca, en Central Avenue. La dirección es: 3654 Central Ave, Charlotte, NC 28205.

“Para mí este mural representa la fuerza con la que venimos para querer formar un futuro mejor y la alegría, por eso me enfoqué en colores que saquen la cultura viva de los latinos. También representa la resiliencia para llegar a un lugar, aún sabiendo que va a costar adaptarnos a pesar del idioma, la cultura y otros obstáculos. Es una forma de sacar lo positivo y no lo negativo que a veces se escucha”, dijo Roy a La Noticia.

“Da la esperanza de que las cosas van a estar bien”

La actividad fue impulsada por Carolina Migrant Network, el artista y CharlotteEAST, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo comunitario del este de Charlotte.

“Momentos como esto me da la esperanza de que las cosas van a estar bien, sabores de Oaxaca es uno de los 25 restaurantes que abrirá este año en el este. Es un recordatorio de que todos nos cuidamos a pesar de lo que ocurrió en noviembre de 2025 con Charlotte Web”, dijo Greg Asciutto, director de CharlotteEAST recordando el mayor operativo migratorio de Carolina del Norte.

El encuentro también estuvo acompañado de música, comida y convivencia entre familias. Los asistentes pudieron disfrutar de tacos, postres, dulces, paletas y conchas.