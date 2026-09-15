Este 15 de septiembre inicia el Mes de la Herencia Hispana, una celebración que reconoce las culturas, tradiciones y aportes de la comunidad latina. Por eso, durante las próximas semanas, Charlotte y sus alrededores tendrán fiestas, música en vivo, mercados, exposiciones de arte, talleres y actividades para toda la familia.
Nueve celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana con Compare Foods
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el Mes de la Herencia Hispana. En ellas habrá presentaciones en vivo de músicos locales, mariachi, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: martes 15 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: domingo 20 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205
- Fecha: domingo 27 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217
- Fecha: domingo 4 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215
- Fecha: sábado 10 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: lunes 12 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210
Espacio para celebrar la resiliencia de inmigrantes
La comunidad inmigrante de Charlotte está invitada a celebrar su resiliencia durante este encuentro comunitario. El evento incluirá la presentación de un mural que celebra la historia de la comunidad inmigrante latina, recursos para personas afectadas por políticas o sentimientos antiinmigrantes y comida gratis.
- Fecha: viernes 18 de septiembre
- Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: Sabores de Oaxaca
- Dirección: 3654 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Conversación: Nuestros Sabores
La revista digital Vozes llevará a cabo el decente Here to Stay: Conversaciones (Nuestros sabores). En esta oportunidad para explorar la conexión de los latinos con sus recetas, aquellos platillos que transportan a las tradiciones familiares, los países de origen, la familia, memoria e identidad.
- Fecha: sábado 18 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Goodyear Arts en Camp North End
- Dirección: 301 Camp Road #200, Charlotte, NC 28206
- Costo: Gratis con inscripción en el siguiente enlace.
Mercado gratuito: The Comunidad
The Comunidad y Gatito Night Market se unirán por primera vez para organizar un mercado colaborativo con motivo del Mes de la Herencia Hispana. La cuarta edición del evento de The Comunidad reunirá comida, vendedores y actividades gratuitas para toda la comunidad, incluido un toro mecánico, actividades manuales para niños y clases de baile. También habrá presentaciones de las academias de danza NC Brazilian Arts Project y Luz de mi Tierra.
- Fecha: viernes 18 y sábado 19 de septiembre
- Hora: viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Dirección: 4410 N Tryon St, Charlotte, NC 28213
Conoce la cultura de Costa Rica y Guatemala
Como lo ha hecho en los últimos 12 años, Fiestas Patrias celebrará la independencia de los países Costa Rica y Guatemala. Es una oportunidad para conocer las tradiciones y el arte de estas culturas.
- Costa Rica
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
- Guatemala
- Fecha: domingo 20 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Aldersgate
- Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217
The Journey: Recepción pública
Queen City Art e International House presentan The Journey, una exposición que reúne el trabajo de artistas inmigrantes y refugiados de la región de Charlotte para explorar sus experiencias, historias y perspectivas sobre el proceso de hacer de Estados Unidos su hogar a través de pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, arte textil, técnicas mixtas y otras expresiones visuales. Este año participan 40 artistas de 21 países.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Queen City Art
- Dirección: 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213
- Inscripción en el siguiente enlace.
Cuentos, música y teatro para niños
Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. En esta oportunidad será para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. En este evento habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Methodist Home Recreation Center
- Dirección: 3200 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215
Fiesta cultural y de tradiciones latina
La Iglesia La Voz de la Esperanza realizará su Fiesta Cultural 2026, un evento gratuito y abierto a toda la comunidad. Los asistentes podrán disfrutar de comida, bebidas y música, además de compartir en familia y celebrar diferentes culturas y tradiciones.
- Fecha: sábado 19 de septiembre
- Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Iglesia La Voz de la Esperanza
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd., Charlotte, NC 28215
- Entrada: gratuita y abierta a toda la comunidad
Taller gratuito de papel picado
Jóvenes de 9 a 18 años están invitados a participar en un taller de manualidades para crear papel picado en preparación para el Día de los Muertos y con ocasión del Mes de la Herencia Hispana. Los participantes podrán elaborar decoraciones para colocar en la biblioteca o llevar a casa. La actividad será en un espacio relajado y los asistentes pueden participar durante unos minutos o quedarse durante todo el taller.
- Fecha: martes 22 de septiembre
- Hora: 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratuito
Festival Latino en Gastonia
Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia.
- Fecha: domingo 27 de septiembre
- Hora: de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Wow Supermarket
- Dirección: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052
- Costo: Gratis
Búsqueda del tesoro por el Mes de la Herencia Hispana
ImaginOn invita a adolescentes a participar en una búsqueda del tesoro con banderas de países hispanos de todo el mundo. Los participantes deberán encontrar las banderas y relacionarlas con su país de origen.
- Fecha: todos los días, hasta el 15 de octubre
- Hora: todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado)
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis