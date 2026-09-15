Este 15 de septiembre inicia el Mes de la Herencia Hispana, una celebración que reconoce las culturas, tradiciones y aportes de la comunidad latina. Por eso, durante las próximas semanas, Charlotte y sus alrededores tendrán fiestas, música en vivo, mercados, exposiciones de arte, talleres y actividades para toda la familia.

Nueve celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana con Compare Foods La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el Mes de la Herencia Hispana. En ellas habrá presentaciones en vivo de músicos locales, mariachi, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son: Fecha : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213 Fecha : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027 Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217 Fecha : domingo 20 de septiembre

: domingo 20 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208 Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 3600 N Sharon Amity Rd, Charlotte, NC 28205 Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217 Fecha : domingo 4 de octubre

: domingo 4 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215 Fecha : sábado 10 de octubre

: sábado 10 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269 Fecha : lunes 12 de octubre

: lunes 12 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210

Espacio para celebrar la resiliencia de inmigrantes La comunidad inmigrante de Charlotte está invitada a celebrar su resiliencia durante este encuentro comunitario. El evento incluirá la presentación de un mural que celebra la historia de la comunidad inmigrante latina, recursos para personas afectadas por políticas o sentimientos antiinmigrantes y comida gratis. Fecha : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre Hora : 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Lugar : Sabores de Oaxaca

: Sabores de Oaxaca Dirección: 3654 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Conversación: Nuestros Sabores La revista digital Vozes llevará a cabo el decente Here to Stay: Conversaciones (Nuestros sabores). En esta oportunidad para explorar la conexión de los latinos con sus recetas, aquellos platillos que transportan a las tradiciones familiares, los países de origen, la familia, memoria e identidad. Fecha : sábado 18 de septiembre

: sábado 18 de septiembre Hora : 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Goodyear Arts en Camp North End

: Goodyear Arts en Camp North End Dirección : 301 Camp Road #200, Charlotte, NC 28206

: 301 Camp Road #200, Charlotte, NC 28206 Costo: Gratis con inscripción en el siguiente enlace.

Mercado gratuito: The Comunidad The Comunidad y Gatito Night Market se unirán por primera vez para organizar un mercado colaborativo con motivo del Mes de la Herencia Hispana. La cuarta edición del evento de The Comunidad reunirá comida, vendedores y actividades gratuitas para toda la comunidad, incluido un toro mecánico, actividades manuales para niños y clases de baile. También habrá presentaciones de las academias de danza NC Brazilian Arts Project y Luz de mi Tierra. Fecha : viernes 18 y sábado 19 de septiembre

: viernes 18 y sábado 19 de septiembre Hora : viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. | sábado de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Dirección: 4410 N Tryon St, Charlotte, NC 28213

Conoce la cultura de Costa Rica y Guatemala Como lo ha hecho en los últimos 12 años, Fiestas Patrias celebrará la independencia de los países Costa Rica y Guatemala. Es una oportunidad para conocer las tradiciones y el arte de estas culturas. Costa Rica

Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217 Guatemala

Fecha : domingo 20 de septiembre

: domingo 20 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Aldersgate

: Centro Comunitario Aldersgate Dirección: 5338 Nations Ford Rd, Charlotte, NC, 28217

The Journey: Recepción pública Queen City Art e International House presentan The Journey, una exposición que reúne el trabajo de artistas inmigrantes y refugiados de la región de Charlotte para explorar sus experiencias, historias y perspectivas sobre el proceso de hacer de Estados Unidos su hogar a través de pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, arte textil, técnicas mixtas y otras expresiones visuales. Este año participan 40 artistas de 21 países. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Queen City Art

: Queen City Art Dirección : 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213

: 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213 Inscripción en el siguiente enlace.

Cuentos, música y teatro para niños Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. En esta oportunidad será para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. En este evento habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Methodist Home Recreation Center

: Methodist Home Recreation Center Dirección: 3200 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215

Fiesta cultural y de tradiciones latina La Iglesia La Voz de la Esperanza realizará su Fiesta Cultural 2026, un evento gratuito y abierto a toda la comunidad. Los asistentes podrán disfrutar de comida, bebidas y música, además de compartir en familia y celebrar diferentes culturas y tradiciones. Fecha : sábado 19 de septiembre

: sábado 19 de septiembre Hora : 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Iglesia La Voz de la Esperanza

: Iglesia La Voz de la Esperanza Dirección : 7122 Robinson Church Rd., Charlotte, NC 28215

: 7122 Robinson Church Rd., Charlotte, NC 28215 Entrada: gratuita y abierta a toda la comunidad

Taller gratuito de papel picado Jóvenes de 9 a 18 años están invitados a participar en un taller de manualidades para crear papel picado en preparación para el Día de los Muertos y con ocasión del Mes de la Herencia Hispana. Los participantes podrán elaborar decoraciones para colocar en la biblioteca o llevar a casa. La actividad será en un espacio relajado y los asistentes pueden participar durante unos minutos o quedarse durante todo el taller. Fecha : martes 22 de septiembre

: martes 22 de septiembre Hora : 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

: 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Costo: gratuito

Festival Latino en Gastonia Wow Supermarket ofrecerá un festival gratuito para celebrar la herencia hispana. Este incluye música en vivo de artistas como Héctor Acosta (el Torito) y Pablo Montero. También habrá venta de comida, rifas, juegos y actividades para toda la familia. Fecha : domingo 27 de septiembre

: domingo 27 de septiembre Hora : de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

: de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Lugar : Wow Supermarket

: Wow Supermarket Dirección : 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052

: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052 Costo: Gratis