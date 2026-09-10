Foundation for the Carolinas (FFTC) anunció el 10 de septiembre dos nuevos cargos ejecutivos que ayudarán a definir su estrategia e impacto comunitario en la región.

Sherri Chisholm fue nombrada Chief Impact Officer y presidenta del Robinson Center for Civic Leadership. Tracy Russ asumirá como Chief of Staff y Chief Strategy Officer.

Ambos formarán parte del equipo ejecutivo de FFTC, una fundación comunitaria que trabaja con organizaciones, donantes y líderes de la región de Charlotte.

Chisholm comenzará oficialmente su nuevo cargo a principios de 2027. Hasta entonces, Russ continuará apoyando los esfuerzos de liderazgo cívico de la organización.

Sherri Chisholm liderará esfuerzos de impacto

Chisholm estará al frente del Robinson Center for Civic Leadership y supervisará el equipo de Community Programs & Civic Leadership.

Su trabajo incluirá desarrollar estrategias para abordar algunos de los principales desafíos y oportunidades de la región.

“Sherri es una líder transformadora con una capacidad demostrada para unir a las personas en torno a objetivos comunes e impulsar resultados significativos y medibles”, dijo Laura Clark.

Clark es presidenta de Foundation for the Carolinas.

Chisholm trabajó recientemente como directora ejecutiva de Leading on Opportunity, iniciativa enfocada en mejorar la movilidad económica en Charlotte-Mecklenburg.

Durante su gestión, la organización ayudó a dirigir más de $1,000 millones en inversiones públicas y privadas hacia iniciativas relacionadas con oportunidades y movilidad económica.

Según FFTC, Charlotte también pasó del puesto 50 al 38 entre grandes ciudades estadounidenses en una medición de movilidad económica durante ese período.

Chisholm tiene un título de la University of Michigan y una maestría de Harvard University.

Escuchar a la comunidad será una prioridad

Chisholm señaló que comenzará su nueva función escuchando a distintos sectores de Charlotte.

“Mi primera prioridad será escuchar, aprender e interactuar con líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, titulares de fondos, residentes y socios”, dijo Chisholm.

La ejecutiva buscará identificar desafíos actuales y oportunidades para generar avances mediante FFTC y el Robinson Center.

Tracy Russ amplía sus responsabilidades

Russ fue promovido a Chief of Staff y Chief Strategy Officer. En este cargo trabajará directamente con la presidenta de FFTC y ayudará a desarrollar las estrategias generales de la fundación.

También supervisará iniciativas estratégicas y fortalecerá relaciones con organizaciones comunitarias, cívicas y filantrópicas.

Russ cuenta con más de 25 años de experiencia en participación cívica, filantropía y colaboración entre organizaciones.

Anteriormente ocupó el cargo de Senior Vice President of Civic Leadership Strategy & Impact en FFTC.

Allí creó fftc:FWD y lideró Agility Together, iniciativas destinadas a fortalecer organizaciones sin fines de lucro.

También dirigió en Charlotte el programa Beyond Open de Wells Fargo, que entregó más de $16 millones a pequeñas empresas locales.

Otros cambios en el equipo ejecutivo

Los nombramientos forman parte de otros cambios recientes dentro del liderazgo de Foundation for the Carolinas.

Elizabeth Sterling se incorporó este año como Chief Financial Officer.

Beverly Ladley también fue nombrada Chief Philanthropy and Investments Officer.

Con los nuevos nombramientos, FFTC busca fortalecer su estrategia, liderazgo cívico y colaboración con la comunidad.