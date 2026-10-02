El periodista, líder comunitario y cofundador de Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte, Rafael Prieto Zartha, atraviesa actualmente una situación de salud por la cual deberá afrontar gastos para su recuperación. Por eso, familiares y allegados crearon una campaña en GoFundMe para pedir el apoyo de la comunidad.

Prieto, originario de Paipa, Colombia, ha sido durante décadas una figura vinculada al periodismo y al desarrollo de la comunidad latina de Charlotte. Ha trabajado en múltiples medios y documentado los desafíos, logros y contribuciones de la comunidad latina en las Carolinas.

Además de su labor periodística, Prieto ha participado en iniciativas culturales y cívicas. Es cofundador del Comité de Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte, organización que desde 2015 celebra las raíces de diferentes países latinos desde Charlotte.

Ahora necesita el apoyo de la comunidad

Actualmente, debido a una situación médica, Rafael se encuentra hospitalizado. Será trasladado a un centro de rehabilitación donde deberá afrontar diversos gastos relacionados con su atención y cuidados. Además, debido a problemas de salud, estará alejado temporalmente de las actividades a las que ha dedicado gran parte de su vida.

La campaña de GoFundMe busca ayudar a cubrir los gastos que deberá afrontar durante los próximos meses, entre ellos hospitalización y rehabilitación, medicamentos, equipo médico y otros cuidados que pueda necesitar durante su recuperación.

“Aún queda un camino largo e incierto por delante. Nuestro objetivo es aliviar parte de la carga económica para que Rafael pueda concentrarse en recuperar sus fuerzas y adaptarse a los cambios que esta situación traerá a su vida”, indica la campaña.

Para ayudarlo, visita el siguiente enlace o comparte esta campaña.