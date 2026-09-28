Con comida, juegos y un espectáculo cultural, la comunidad latina se reunió el domingo 27 de septiembre para celebrar la Gran Kermés Familiar en Charlotte. La actividad se llevó a cabo desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en las inmediaciones de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en 6212 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28214.

Allí, miles de feligreses acudieron desde temprano para escuchar la misa y participar en un día con actividades familiares.

Como parte de la jornada, hubo música, concursos, regalos, pinta caritas, inflables o brincolines, venta de dulces, estatuillas religiosas, entre otras actividades.

Además, la jornada sirvió para celebrar la herencia latina con postres y puestos de comida tradicional de distintos países de Latinoamérica. Los asistentes también disfrutaron de espectáculos con caballos, bailes folclóricos y otras presentaciones culturales.

La iglesia Nuestra Señora de Guadalupe ofrece misas en español de martes a domingo en diferentes horarios. Para conocer más sobre sus horas de servicio, visita el siguiente enlace.

Estas son algunas de las imágenes destacadas de la Gran Kermés Familiar.

La jornada incluyó comida latinoamericana, juegos, música, bailes folclóricos y espectáculos para disfrutar en familia (Fotos: Malena Benton / La Noticia).

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