¡Revisa tu refrigerador! Retiran 83 toneladas de carne

Una empresa de Carolina del Norte retiró del mercado más de 167,000 libras de carne de cerdo, res y cabra distribuidas en Estados Unidos. Las autoridades federales advirtieron que los productos no pasaron por la inspección requerida.

Star Meat Delivery Inc., con sede en Lucama, Carolina del Norte, inició el retiro después de que el Departamento de Agricultura (USDA) detectara irregularidades en el etiquetado.

La agencia informó que los productos llevaban sellos de inspección que considera falsificados. La empresa cuestionó esa descripción y aseguró que coopera con las autoridades.

Hasta el anuncio del retiro, el USDA no había confirmado enfermedades ni lesiones relacionadas con estos productos.

¿Qué carnes están incluidas en el retiro?

El retiro abarca más de 167,000 libras de carne cruda de cerdo, res y cabra, equivalentes a más de 83 toneladas estadounidenses.

Los productos se elaboraron en distintas fechas anteriores al 22 de septiembre de 2026.

Según el USDA, parte de la carne llevaba un sello de inspección con el número EST. 1363. La agencia indicó que ese establecimiento no cuenta con autorización federal de inspección.

Algunos paquetes podrían no mostrar ese número, porque las tiendas pudieron colocar sus propias etiquetas con precios e instrucciones de manejo.

La carne se envió al distribuidor A&D Foods, en Georgia, para su posterior distribución a tiendas y restaurantes de todo el país.

El USDA advirtió que la cantidad de carne retirada podría aumentar conforme avance su investigación.

¿Por qué las autoridades consideran que la carne no es segura?

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA (FSIS) detectó el problema durante verificaciones rutinarias.

La agencia explicó que los productos elaborados sin la inspección requerida podrían contener bacterias dañinas, alérgenos no declarados u otros contaminantes.

Esto no significa que se haya confirmado la presencia de esos peligros en los productos retirados. El problema identificado es la falta de la inspección federal correspondiente.

¿Qué dice la empresa de Carolina del Norte?

Star Meat Delivery rechazó que el número de inspección se hubiera utilizado de manera fraudulenta.

La compañía afirmó que el número EST. 1363 estaba reservado legítimamente como parte de una solicitud de autorización ante el USDA.

Según la empresa, ese trámite sigue en curso y la carne procedía de un proveedor inspeccionado por la agencia federal.

Star Meat también sostuvo que ningún otro producto suyo forma parte del retiro y aseguró que está siguiendo los procedimientos establecidos.

El USDA no había respondido públicamente a esas afirmaciones, según el reporte de The Associated Press.

¿Qué debe hacer si compró esta carne?

No consuma los productos incluidos en el retiro, aunque su apariencia y olor sean normales.

El USDA recomienda desecharlos o devolverlos al establecimiento donde los compró.

Si tiene carne cruda de cerdo, res o cabra que podría estar relacionada con este retiro, revise su empaque y consulte el aviso oficial del USDA.

Recuerde que la ausencia del número EST. 1363 en una etiqueta comercial no descarta que el producto esté afectado.

Este artículo fue elaborado con información de AP.