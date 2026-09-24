Se acerca la Luna de la Cosecha 2026, una de las lunas llenas más esperadas y espectaculares del año. Este fenómeno astronómico iluminará el cielo este fin de semana y aquí te contamos todo lo que debes saber para observarlo

¿Cuándo se verá la superluna de 2026?

La Luna de la Cosecha 2026 estará en su máximo esplendor, con un 100 % de iluminación, a las 12:49 p. m. Tiempo del Este del sábado 26 de septiembre. Como su pico ocurre durante el día, el mejor momento para admirarla en Charlotte y en la costa este será al atardecer, cuando asome por el horizonte

¿Qué es una superluna y por qué se llama así?

Una superluna es un término utilizado cuando la Luna alcanza su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, al mismo tiempo que se encuentra en su fase de luna llena.

Esto significa que, desde nuestra perspectiva en la Tierra, la Luna aparecerá un 14% más grande de lo habitual, ofreciendo una vista impresionante en el cielo nocturno.

¿Por qué también se le conoce como luna llena de cosecha y cuál es su significado?

La Luna de la Cosecha debe su nombre a las tribus nativas americanas, quienes asignaban nombres a la Luna llena de cada mes para marcar el paso del tiempo.

Esta luna en particular es la más cercana al Equinoccio de Otoño, que este año ocurrió el martes 22 de septiembre. Su nombre se deriva de la importancia histórica que tenía su luz para los agricultores, ya que les permitía extender su jornada y recolectar los cultivos durante las noches tras la disminución de las horas de luz solar.

¿Qué probabilidad hay de ver la luna, según el pronóstico del clima?

Se espera que durante la noche de este sábado 26 de septiembre haya abundante nubosidad en el cielo de la región, lo que podría dificultar la visibilidad de la luna; sin embargo, tanto la noche previa como la posterior se podrá observar un disco lunar con un brillo e iluminación prácticamente idénticos.

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¿Cuál es el nombre de las lunas llenas de cada mes del año?

Enero: Luna del lobo

Febrero: Luna de la nieve

Marzo: Luna del gusano

Abril: Luna rosa

Mayo: Luna de las flores

Junio: Luna de fresa

Julio: Luna de ciervo

Agosto: Luna de esturión

Septiembre : Luna de cosecha

: Luna de cosecha Octubre: Luna del cazador

Noviembre: Luna del castor

Diciembre: Luna fría

¿Cuántas lunas llenas quedan por verse en 2026 y cuándo son?