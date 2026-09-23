La música, la memoria y las tradiciones de la comunidad sotaventina (México) en Carolina del Norte llegan a la pantalla con “Un fandango en Carolina”, un documental colaborativo que será presentado por primera vez al público en Durham.

La producción fue realizada por Iximché Media, como parte de un trabajo para Son de Carolina, el proyecto Bass Connections de la Universidad de Duke “Storytelling Our Latinx Community” y Fandango de Durham. El documental recoge las historias y experiencias de personas de la diáspora sotaventina, una región que comprende principalmente Veracruz y parte de Oaxaca, México.

¿Qué es un fandango?

“Es como una fiesta grande donde todos los músicos participan al mismo tiempo. Hay comida y danza tradicional que acompaña el zapateo, la música zapateada. Es un evento comunitario y no es tanto un performance; es más bien como que participativo y pueden ser hasta 50 músicos tocando al mismo tiempo con versos que han existido por siglos y otros versos improvisados. Es una tradición improvisada que ya existe como desde hace unos 300 a 400 años”, explicó Emily Rhyne, cofundadora de Iximché Media.

De una documentación comunitaria a un documental

Emily explicó que en Carolina del Norte esta celebración inició en el 2021. “Comenzó como un grupo de amigas aquí en el área de Durham. Empezaron a juntarse para tocar una música tradicional de la región Sotavento. Comenzaron a tocar esta música son jarocho en un fandango. Nos pidieron que documentáramos el evento. Así empezó la idea de hacer fotos y luego un pequeño video, pero este evento se volvió anual y cada vez más grande, hasta convertirse en un documental”, dijo Emily a La Noticia.

Desde entonces, ella, su socio Roderico Yool Díaz y la musicóloga Sofía Enríquez solicitaron que el proyecto continuara documentando la evolución de esta tradición. El resultado de ese trabajo de varios años es ahora el documental “Un fandango en Carolina”

“Esto permite romper el patrón de cómo nos vemos y nos ven también, como comunidades inmigrantes. Mostrar las historias nuestras desde otros ángulos, visibilizar elementos más culturales o de historia que quedan como olvidados, nuestra música, resiliencia”, señaló Roderico.

Explicó que su trabajo con comunidades migrantes también ha estado relacionado con su interés por los derechos de los inmigrantes y por conectar con las distintas comunidades que forman parte de Carolina del Norte

Llevar el documental de regreso a las comunidades

La primera presentación de “Un fandango en Carolina” será el punto de partida para buscar nuevos espacios donde mostrar la producción

“Queremos devolver esta tradición a las comunidades que son parte de este documental. Que vive en lugares como en Asheboro o en otros lugares de aquí de Carolina del Norte. A personas que son de esa región de México, del Sotavento. Devolverles su historia y queremos presentarlas en festivales de cine, presentaciones y comunidades interesadas en conocer este material”, adelantó.

La primera proyección del documental se realizará el jueves 24 de septiembre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en el Rubenstein Arts Center, conocido como “The Ruby”, de Duke University. La dirección es 2020 Campus Drive, Durham, NC 27708. El evento es gratis y está abierto al público.