Con la finalidad de crear un espacio seguro para que la comunidad comparta sus historias, emociones y expresiones artísticas, así como sus experiencias migratorias, cuatro organizaciones locales se unieron para realizar la Tertulia de las Diásporas: Nuestra historia, nuestra voz.

¿De qué se trata la Tertulia de las Diásporas?

La Tertulia de las Diásporas es un encuentro comunitario mensual de micrófono abierto, organizado por La Casa de la Cultura con el apoyo de Obra Collective. Sin embargo, en esta oportunidad se unieron también HabilidadX y Action NC.

“Los invito a que vengan con sus poemas listos para dejar salir las emociones y compartir lo que sienten. Vamos a tener artistas, bailes, poesía, una exposición de fotografías. De todo un poco. Lo que queremos es que la gente venga, muestre lo que hace y pueda hacer conexiones. Que sepan que no estamos solos, que estamos aquí para reunirnos y dejar fluir nuestra creatividad en un ambiente seguro y sano”, comentó Irlanda Ruíz, fundadora de HabilidadX.

Por su parte, la participación de Action NC surgió tras los operativos migratorios del 15 al 21 de noviembre de 2025, conocidos como Charlott’s Web. Cuando más de 100 artistas se sumaron al llamado de Action NC para responder desde el arte. De ese movimiento nacieron proyectos de documentación audiovisual, presentaciones culturales, talleres y murales comunitarios.

Durante la tertulia se mostrarán parte de la documentación audiovisual y los trabajos realizados en los talleres literarios, además de otras expresiones artísticas de la comunidad.

“Va a haber comida y música, luego de que se haga esa presentación, y va a haber micrófono abierto, donde la comunidad podrá compartir su música, bailes, poesía, historias o un poco de lo que hacen”, añadió Irlanda.

¿Cuándo y dónde será el evento?

El encuentro será el viernes 28 de agosto, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. en la Galería de Obra Collective en el VAPA Center. La dirección es: 700 N. Tryon St., Charlotte, NC 28202.

La entrada es gratuita, pero cada persona debe registrarse individualmente para que se le reserve un espacio para mostrar su arte. La inscripción está disponible en el siguiente enlace.