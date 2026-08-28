Cinco nombres. Cinco historias extraordinarias. Cinco personas que están dejando huella en nuestra comunidad. ♥️

La Noticia presenta con orgullo a los ganadores de los Latin American Excelente Awards 2026, una celebración que desde hace 28 años reconoce el liderazgo, esfuerzo, perseverancia y compromiso de quienes hacen la diferencia en las Carolinas.

🌟 Isabella Obregón Del Águila — Estudiante del Año

🌟 Irlanda Ruíz — Persona de Servicio a la Comunidad del Año

🌟 Greg Asciutto — Persona No Latina Más Solidaria con la Comunidad Latina del Año

🌟 Yvonne Farfán — Mujer de Negocios del Año

🌟 Giovani González — Hombre de Negocios del Año

👏 ¡Felicidades a nuestros cinco ganadores!



Ahora llegó el momento de celebrar sus historias y todo lo que representan para una comunidad latina que continúa creciendo, liderando y haciendo historia.



🗓️ Sábado 19 de septiembre

⏰ 6:00 p.m.

📍Sterling Events Venue by La Noticia | Charlotte, NC



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