Este 10 de septiembre, Charlotte dio inicio a su annual Welcoming Week (Semana de Bienvenida) con una jornada dedicada al arte, la danza y las historias de las comunidades inmigrantes, especialmente latinas.
La celebración, organizada por la ciudad con el apoyo de organizaciones locales. Se extenderá hasta el 19 de septiembre con actividades que buscan promover la conexión entre inmigrantes y no inmigrantes.
Uno de los espacios centrales de la apertura fue la exposición “Here to Stay: El arte del inmigrante” y de las obras de “Ventanas Culturales”, un proyecto de ENLACE Charlotte que busca acercar el arte latino a distintos vecindarios mediante exposiciones en espacios comunitarios. La muestra está abierta al público hasta el 19 de septiembre en el lobby del Charlotte-Mecklenburg Government Center, ubicado en 600 E 4th St, Charlotte, NC 28202.
Más actividades durante la semana de bienvenida
Taller comunitario de tambores en Charlotte
La actividad One Beat: Community Drum Workshop invita a participar en una experiencia de percusión que explora diferentes ritmos y tradiciones culturales. Los participantes podrán aprender y unirse en torno a un ritmo compartido.
- Fecha: martes 15 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Lugar: Lobby del Charlotte-Mecklenburg Government Center
- Dirección: 600 E. 4th St., Charlotte, NC 28202
Reunión del gabinete internacional de Charlotte
El Charlotte International Cabinet realizará su reunión de septiembre como parte de la Semana de Bienvenida. También habrá organizaciones con recursos e información para la comunidad desde las 8:00 a.m.
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 8:00 a.m. a 10:30 a.m.
- Lugar: Charlotte-Mecklenburg Government Center, salón CH-14
- Dirección: 600 E. 4th St., Charlotte, NC 28202
Charla: Perdidos en la traducción, más allá del idioma
Una conversación basada en historias sobre los momentos en que el idioma y la cultura se encuentran. Se abordarán temas como los acentos, el humor, la cultura laboral, la crianza, las normas culturales, la identidad y los malentendidos entre personas de diferentes experiencias.
- Fecha: jueves 17 de septiembre
- Hora: 9:30 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: One Water Facility
- Dirección: 4100 W Tyvola Rd, Charlotte, NC 28208
Encuentro: ¿Cuándo una ciudad se convierte en tu hogar?
Un encuentro que reunirá a inmigrantes, personas nacidas en Charlotte y residentes que han hecho de la ciudad su hogar para compartir historias sobre pertenencia y comunidad.
- Fecha: jueves 17 de septiembre
- Hora: 6:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212
La mesa de bienvenida
Una reunión comunitaria alrededor de la comida y la conversación. Los asistentes podrán sentarse con nuevos vecinos y conversar sobre temas relacionados con la Semana de Bienvenida.
- Fecha: viernes 18 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: One Water Facility
- Dirección: 4100 W Tyvola Rd, Charlotte, NC 28208
Más eventos con las obras de inmigrantes
The Journey: Recepción pública
Queen City Art e International House presentan The Journey, una exposición que reúne el trabajo de artistas inmigrantes y refugiados de la región de Charlotte para explorar sus experiencias, historias y perspectivas sobre el proceso de hacer de Estados Unidos su hogar a través de pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, arte textil, técnicas mixtas y otras expresiones visuales. Este año participan 40 artistas de 21 países.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Queen City Art
- Dirección: 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213
- Inscripción en el siguiente enlace.
Ventanas Culturales
Obra Collective presentará Ventanas Culturales, una exposición colectiva que reúne el trabajo de 10 artistas y explora diferentes perspectivas, historias y expresiones de la cultura latina. La inauguración incluirá arte, música, refrigerios y un espacio para conocer las historias detrás de las obras.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Obra Collective
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Conversación: Nuestros Sabores
La revista digital Vozes llevará a cabo el decente Here to Stay: Conversaciones (Nuestros sabores). En esta oportunidad busca explorar la conexión de los latinos con sus recetas, aquellos platillos que transportan a las tradiciones familiares, los países de origen, la familia, la memoria e identidad.
- Fecha: sábado 18 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Goodyear Arts en Camp North End
- Dirección: 301 Camp Road #200, Charlotte, NC 28206
- Costo: Gratis con inscripción en el siguiente enlace.