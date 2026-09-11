Este 10 de septiembre, Charlotte dio inicio a su annual Welcoming Week (Semana de Bienvenida) con una jornada dedicada al arte, la danza y las historias de las comunidades inmigrantes, especialmente latinas.

La celebración, organizada por la ciudad con el apoyo de organizaciones locales. Se extenderá hasta el 19 de septiembre con actividades que buscan promover la conexión entre inmigrantes y no inmigrantes.

Uno de los espacios centrales de la apertura fue la exposición “Here to Stay: El arte del inmigrante” y de las obras de “Ventanas Culturales”, un proyecto de ENLACE Charlotte que busca acercar el arte latino a distintos vecindarios mediante exposiciones en espacios comunitarios. La muestra está abierta al público hasta el 19 de septiembre en el lobby del Charlotte-Mecklenburg Government Center, ubicado en 600 E 4th St, Charlotte, NC 28202.

Más actividades durante la semana de bienvenida

Taller comunitario de tambores en Charlotte La actividad One Beat: Community Drum Workshop invita a participar en una experiencia de percusión que explora diferentes ritmos y tradiciones culturales. Los participantes podrán aprender y unirse en torno a un ritmo compartido. Fecha : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Lugar : Lobby del Charlotte-Mecklenburg Government Center

: Lobby del Charlotte-Mecklenburg Government Center Dirección: 600 E. 4th St., Charlotte, NC 28202

Reunión del gabinete internacional de Charlotte El Charlotte International Cabinet realizará su reunión de septiembre como parte de la Semana de Bienvenida. También habrá organizaciones con recursos e información para la comunidad desde las 8:00 a.m. Fecha : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre Hora : 8:00 a.m. a 10:30 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:30 a.m. Lugar : Charlotte-Mecklenburg Government Center, salón CH-14

: Charlotte-Mecklenburg Government Center, salón CH-14 Dirección: 600 E. 4th St., Charlotte, NC 28202

Charla: Perdidos en la traducción, más allá del idioma Una conversación basada en historias sobre los momentos en que el idioma y la cultura se encuentran. Se abordarán temas como los acentos, el humor, la cultura laboral, la crianza, las normas culturales, la identidad y los malentendidos entre personas de diferentes experiencias. Fecha : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre Hora : 9:30 a.m. a 11:00 a.m.

: 9:30 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : One Water Facility

: One Water Facility Dirección: 4100 W Tyvola Rd, Charlotte, NC 28208

Encuentro: ¿Cuándo una ciudad se convierte en tu hogar? Un encuentro que reunirá a inmigrantes, personas nacidas en Charlotte y residentes que han hecho de la ciudad su hogar para compartir historias sobre pertenencia y comunidad. Fecha : jueves 17 de septiembre

: jueves 17 de septiembre Hora : 6:30 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:30 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212

La mesa de bienvenida Una reunión comunitaria alrededor de la comida y la conversación. Los asistentes podrán sentarse con nuevos vecinos y conversar sobre temas relacionados con la Semana de Bienvenida. Fecha : viernes 18 de septiembre

: viernes 18 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : One Water Facility

: One Water Facility Dirección: 4100 W Tyvola Rd, Charlotte, NC 28208

Más eventos con las obras de inmigrantes

The Journey: Recepción pública Queen City Art e International House presentan The Journey, una exposición que reúne el trabajo de artistas inmigrantes y refugiados de la región de Charlotte para explorar sus experiencias, historias y perspectivas sobre el proceso de hacer de Estados Unidos su hogar a través de pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, arte textil, técnicas mixtas y otras expresiones visuales. Este año participan 40 artistas de 21 países. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Queen City Art

: Queen City Art Dirección : 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213

: 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213 Inscripción en el siguiente enlace.

Ventanas Culturales Obra Collective presentará Ventanas Culturales, una exposición colectiva que reúne el trabajo de 10 artistas y explora diferentes perspectivas, historias y expresiones de la cultura latina. La inauguración incluirá arte, música, refrigerios y un espacio para conocer las historias detrás de las obras. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Obra Collective

: Obra Collective Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202