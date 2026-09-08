Estudio: Carolina del Norte es el peor estado para los trabajadores

Carolina del Norte presenta una paradoja económica: por un lado, se destaca entre los mejores estados para hacer negocios, pero ocupa el último lugar del país en ofrecer protecciones a los trabajadores. El estado quedó en el puesto 52 de 52 en el estudio Best States to Work Index 2026 de Oxfam America.

El análisis incluye los 50 estados, Washington D.C. y Puerto Rico. Examina 37 políticas laborales vigentes hasta el 1 de julio de 2026. Carolina del Norte obtuvo apenas 4.9 puntos de 100 en la clasificación general.

¿Por qué Carolina del Norte ocupa el último lugar?

Oxfam analiza tres áreas principales: salarios, protección de los trabajadores y derechos para organizarse y negociar colectivamente.

Las políticas salariales representan 35 % de la puntuación. Las protecciones laborales aportan otro 35 % y el derecho a organizarse representa 30 %.

Carolina del Norte obtuvo 8.17 puntos en políticas salariales , ocupando el puesto 51.

, ocupando el puesto 51. En protecciones para trabajadores recibió 5.83 puntos y terminó en el último lugar.

En derechos de organización laboral obtuvo cero puntos y quedó en el puesto 47.

Esta situación no es nueva, Oxfam ha colocado a Carolina del Norte en el último lugar durante siete años consecutivos, según su reporte de 2026.

Salario mínimo permanece en $7.25

Uno de los factores considerados es el salario mínimo. Carolina del Norte mantiene un salario mínimo de $7.25 por hora, igual al mínimo federal. Esta cantidad representa solamente 19 % del costo estimado para cubrir las necesidades básicas de una familia de cuatro, según Oxfam.

Los empleados que reciben propinas pueden tener un salario directo de $2.13 por hora, bajo determinadas condiciones. El empleador debe cubrir cualquier diferencia cuando el salario y las propinas no alcanzan el mínimo correspondiente.

El estudio también muestra diferencias importantes dentro de la región. Según Oxfam, Virginia lidera el sureste en protección a los trabajadores; además, ofrece un salario mínimo de $12.77 la hora.

Trabajadores con pocas protecciones

El índice considera políticas como licencia familiar y médica pagada, días de enfermedad y protecciones contra el acoso sexual como protecciones a los trabajadores. También evalúa reglas sobre horarios, trabajadores domésticos, calor extremo, trabajo infantil y vigilancia digital en los centros laborales.

La legislación de Carolina del Norte no obliga generalmente a los empleadores a proporcionar vacaciones, días de enfermedad o pago por feriados.

Como si esto fuera poco, las muertes laborales en Carolina del Norte sumaron 196 en 2024 (último dato disponible), según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La cifra de fallecimientos relacionados con el trabajo en Carolina del Norte aumentó un 10.7 % con respecto a los 177 registrados en 2023.