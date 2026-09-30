La jornada de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, estuvo marcada por victorias amplias, encuentros disputados y actuaciones destacadas en las cuatro divisiones.

Mientras algunos equipos continúan consolidándose en los primeros lugares, otros aprovecharon sus partidos para sumar triunfos importantes.

Dinastía, en Primera División, mantiene su paso invicto y continúa liderando la clasificación después de superar 60-45 a Renegados. Rhinos también tuvo una actuación destacada al imponerse 83-57 sobre Assassins, mientras que Aces derrotó 67-59 a International. Ambos equipos continúan siguiendo de cerca a Dinastía en la parte alta de la clasificación.

Raptors supera a Supreme RD

En Segunda División A, Raptors consiguió uno de los resultados importantes de la jornada al vencer 56-50 a Supreme RD, equipo que comparte el liderato de la división con Certified Hoopers.

Certified Hoopers mantuvo su rendimiento y consiguió una victoria de 61-41 frente a Terminators, con una diferencia de 20 puntos.

En Segunda División B, Los Halcones fueron protagonistas al conseguir dos triunfos durante la jornada. Primero vencieron 60-49 a Estelar y posteriormente dominaron a Raza Unida con un contundente marcador de 113-64, una diferencia de 49 puntos.

San Miguel también sumó una victoria importante al derrotar 69-54 a Carmelitos. El equipo afrontó el encuentro con varios jugadores ausentes y en los últimos minutos llegó a disputar el partido con cuatro jugadores, uno de ellos con una lesión. Pese a estas dificultades, consiguió mantener la ventaja y llevarse el triunfo.

Más resultados de la división

Primera División:

Rhinos 83 - Assassins 57

Aces 67 - International 59

Dinastía 60 - Renegados 45

Resultados de la Segunda División A:

Terminators 41 - Certified Hoopers 61

Montros 54 - Trap Latinos 69

Terminators 60 - Titans 50

Supreme RD 50 - Raptors 56

Cangrejeros 54 - Viramontes 73

Cangrejeros 45 - Venezuela 53

Segunda Division B:

Tumbados 41 - Intocables 68

The Black Panthers 39 - Abayard3s 60

Los Halcones 60 - Estelar 49

Los Halcones 113 - Raza Unida 64

Bluemoon 40 - Raza Unidad 34

San Miguel 69 - Carmelitos 54

Segunda Division B1: