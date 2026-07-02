La recta final del torneo local de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, avanzó con intensos encuentros en las diferentes divisiones, donde varios equipos aseguraron su pase a la final y otros quedaron eliminados tras series disputadas al máximo.

Resultados más recientes

En Primera División de Caballeros, el equipo Caballeros logró avanzar a la final tras eliminar a Avengers en un decisivo tercer partido de la serie.

Sin mucho tiempo para descansar, Caballeros disputó el primer encuentro por el campeonato frente a FTF, que aprovechó el inicio de la serie para quedarse con la victoria y tomar ventaja en la lucha por el título.

En Segunda División A, Trap Latino se impuso sobre Suprime RD, asegurando su clasificación a la final. Por su parte, Hidalguenses y Kings protagonizaron una cerrada serie que tuvo que definirse en un tercer partido. Hidalguenses salió victorioso y disputará la final por segunda temporada consecutiva frente a Trap Latino.

La jornada también dejó definidos a los finalistas de la Segunda División B. San Miguel eliminó a Metales, mientras que Los Muchachones avanzaron tras dejar en el camino a 150 DMRT en un tercer y decisivo encuentro.

Con ambos equipos clasificados, se disputó el primer partido de la final, donde Los Muchachones se impusieron para colocarse al frente de la serie.

Guerreros toma ventaja en la final de la Segunda División B1

En la Segunda División B1, Guerreros mostró un claro dominio al vencer en sus dos compromisos a Los Toros, clasificándose como el primer finalista de la categoría.

La otra llave se resolvió en un tercer partido entre Puebla y NYA Hoopers, juego que terminó favoreciendo a NYA Hoopers. Ya en el arranque de la final, Guerreros hizo valer su buen momento y consiguió la victoria sobre NYA Hoopers.

Las finales de las cuatro divisiones continuarán la próxima semana, cuando se disputen los encuentros definitivos que coronarán a los nuevos campeones del torneo.