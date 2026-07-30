Con apenas las primeras fechas disputadas, la temporada de la liga Carolina International Basketball Association, más conocida como Liga CIBA, comienza a mostrar una creciente competitividad en todas las divisiones.

En Primera División, Renegados protagonizó una de las actuaciones más dominantes de la jornada al derrotar de forma contundente a International por 90-43. Otra de las sorpresas del día fue la victoria de La Dinastía, que superó 73-65 a Rhinos, uno de los equipos con mayor trayectoria y campeón en temporadas anteriores.

Mientras tanto, en Segunda División A, Piantini USA dio un golpe de autoridad al imponerse 56-46 sobre Kings. La diferencia de 10 puntos refleja la solidez mostrada por Piantini USA en un duelo de alto nivel.

En Segunda División B, Intocables continúa demostrando que puede competir de igual a igual frente a equipos con mayor recorrido. En esta ocasión llevó al límite a San Miguel, aunque terminó cayendo por un ajustado 48-45.

Finalmente, en Segunda División B1, Monstars sigue consolidándose como uno de los equipos más fuertes del torneo. Con la mira puesta en el campeonato, mantiene su paso perfecto tras derrotar 60-46 a Hidalgo. Por su parte, Olas de la Costa que cayó 55-44 frente a Cuervos.

Más resultados de la Liga CIBA

Primera División:

Renegados 90 - International 43

La Dinastía 73 - Rhinos 65

Aces 57 - Assassins 64

Segunda División A:

Kings 46 - Piantini USA 56

Kings 81 - Montros 59

Cangrejeros 47 - Old Dogs 37

Cangrejeros 46 - Supreme RD 56

Viramontes 46 - VZLA 63